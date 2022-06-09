Генсек НАТО скасував візит до Німеччини через стан здоров'я, - Spiegel
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував запланований на 9 червня візит до Берліна через стан здоров'я
Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.
"Столтенберг невідкладно поінформував Федеральне міністерство оборони. Про причини спочатку нічого не було відомо. У штаб-квартирі НАТО заявили, що генсек хворий і змушений спонтанно скасувати візит", – йдетьс у повідомленні.
Втім, генсек НАТО проведе заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Крістін Ламбрехт за допомогою відеозв'язку, додає видання.
Основний фокус перемовин - на підготовці до саміту НАТО, що має відбутися наприкінці червня у Мадриді.
- Нагадаємо, в ЄС почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО.
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