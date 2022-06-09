Генсек НАТО скасував візит до Німеччини через стан здоров'я, - Spiegel

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

"Столтенберг невідкладно поінформував Федеральне міністерство оборони. Про причини спочатку нічого не було відомо. У штаб-квартирі НАТО заявили, що генсек хворий і змушений спонтанно скасувати візит", – йдетьс у повідомленні.

Втім, генсек НАТО проведе заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Крістін Ламбрехт за допомогою відеозв'язку, додає видання.

Основний фокус перемовин - на підготовці до саміту НАТО, що має відбутися наприкінці червня у Мадриді.

Нагадаємо, в ЄС почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО.

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