Генсек НАТО Столтенберг пояснив, чому Китай уважно стежить за війною РФ проти України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай прораховує можливі наслідки вторгнення на Тайвань, спостерігаючи за війною РФ проти України
Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю CNN.
За його словами спостерігаючи за повномасштабною агресією Росії проти України, Китай прораховує наслідки можливого вторгнення на Тайвань.
"Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент Путін, а також за потенційними здобутками РФ. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Китаю щодо, наприклад, Тайваню", - сказав Столтенберг.
Він підкреслив, що безпека у світі є глобальною.
"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", — зазначив Столтенберг.
- 5 травня стало відомо, що у звіті розвідки США йдеться про те, що Китай готується до захоплення Тайваню, але хотів би "мирного возз’єднання".
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