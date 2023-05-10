Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю CNN.

За його словами спостерігаючи за повномасштабною агресією Росії проти України, Китай прораховує наслідки можливого вторгнення на Тайвань.

"Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент Путін, а також за потенційними здобутками РФ. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Китаю щодо, наприклад, Тайваню", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що безпека у світі є глобальною.

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", — зазначив Столтенберг.