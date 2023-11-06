Генсек ООН Гуттереш заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей"

Про це він заявив журналістам у понеділок, передає Укрінформ.

"Жахіття у Газі - більше ніж гуманітарна криза, це криза людства", - сказав Гутерреш, повідомивши, що унаслідок наземних операцій та бомбардувань сектору Гази зазнають ударів лікарні, табори біженців, мечеті, церкви та об'єкти ООН, включаючи притулки. Водночас він наголосив, що ХАМАС використовує мирних жителів як живий щит і продовжує запускати ракети в бік Ізраїлю.

На його думку, жодна сторона в цьому збройному конфлікті не стоїть вище від міжнародного гуманітарного права, а Газа перетворюється "на кладовище дітей".

За його словами, за чотири тижні у регіоні вбили більше журналістів, ніж під час будь-якого конфлікту за три десятиліття, і загинуло більше співробітників ООН, ніж за будь-який аналогічний період в історії організації.

ООН оцінив, що для надання допомоги 2,7 млн особам у Газі й 500 тис. на Західному березі, включаючи Східний Єрусалим потрібно $1,2 млрд.

Гутерреш стверджує, що, допомога, яка надходить у Газу через контрольно-пропускний пункт "Рафах" це "струмочок, що не покриває океану потреб". Він вважає, що якщо Газі не надати допомогу, брудні стічні води незабаром потечуть по вулицях, що призведе до подальшого поширення хвороб.

Генсек ООН закликав до гуманітарного припинення вогню, звільнення заручників, припинення використання цивільних осіб як живого щита, забезпечення постачання в Газу продовольства, води, медикаментів і пального.

Гутерреш застеріг від поширення конфлікту на весь регіон - "від Лівану та Сирії до Іраку та Ємену".

"Я глибоко стурбований зростанням антисемітизму та антимусульманського фанатизму", - наголосив він.