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Головна війна з Росією Генсек ООН "вручну" знімає санкції з Росії, - дипломат Чалий
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Генсек ООН "вручну" знімає санкції з Росії, - дипломат Чалий

8 вересня, 2022 четвер
14:41
війна з Росією Валерій Чалий

Надзвичайний і повноважний посол України в США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що подальші кроки РФ будуть спрямовані на зняття санкцій і протидії постачання озброєння

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Путін зрозумів, що програє на фронтах, ЗСУ перебирають ініціативу. Він хоче зафіксувати загарбані території України, зрозумівши, що є лазівка - зернова угода через посередництво Ердогана. Він засилає різних гінців, щоб розв'язати свої питання. Путін знову хоче показати, що Україні треба капітулювати, інакше рішення не приймаються. Генсек ООН "вручну" знімає санкції у портах для постачання у Росію кораблями продовольства та міндобрив. Путін хоче, щоб з РФ зняли й фінансові санкції", - зауважив Чалий.

Дипломат також додав, що війна вирішується не тільки на фронтах.

"Україні треба діяти, щоб не дати розмити санкційний режим, санкційний тиск, який почав розмиватися з зерновою угодою. Подальші кроки РФ будуть спрямовані на зняття санкцій і протидії постачання озброєння - це два основних напрямки по яких РФ буде бити. Путін хоче повернутися до угод під час війни", - зазначив Чалий.

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Володимир Путін
Валерій Чалий
санкції проти Росії
Реджеп Ердоган
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