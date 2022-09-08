Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Путін зрозумів, що програє на фронтах, ЗСУ перебирають ініціативу. Він хоче зафіксувати загарбані території України, зрозумівши, що є лазівка - зернова угода через посередництво Ердогана. Він засилає різних гінців, щоб розв'язати свої питання. Путін знову хоче показати, що Україні треба капітулювати, інакше рішення не приймаються. Генсек ООН "вручну" знімає санкції у портах для постачання у Росію кораблями продовольства та міндобрив. Путін хоче, щоб з РФ зняли й фінансові санкції", - зауважив Чалий.

Дипломат також додав, що війна вирішується не тільки на фронтах.

"Україні треба діяти, щоб не дати розмити санкційний режим, санкційний тиск, який почав розмиватися з зерновою угодою. Подальші кроки РФ будуть спрямовані на зняття санкцій і протидії постачання озброєння - це два основних напрямки по яких РФ буде бити. Путін хоче повернутися до угод під час війни", - зазначив Чалий.

7 вересня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нічого не втратила, розпочавши війну в Україні, а лише "зміцнила свій суверенітет"

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