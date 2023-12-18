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Війна з Росією: хроніка
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Генштаб: На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі атаки, на півдні ППО знищила ракету Х-59

18 грудня, 2023 понедiлок
20:03
Війна з Росією ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 92 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетного та 6 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ і населених пунктів

Про це в понеділок, 18 грудня, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

Унаслідок російських терористичних атак протягом доби, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі й надалі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги зберігають військову присутність у прикордонні, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. На цих напрямках артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки та східніше від Петропавлівки на Харківщині. З артилерії та мінометів рашисти обстріляли близько десятка населених пунктів Харківщини.

На Лиманському напрямку противник марно намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 10 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше від Тернів і Спірного на Донеччині. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донеччини.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Вороги накрили артилерійським і мінометним вогнем близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах Авдіївки та 13 атак біля Сєверного, південніше від Тоненького, Первомайського та Невельського на Донеччині. Ворог з артилерії та мінометів обстріляв півтора десятка пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Росіяни за підтримки авіації здійснили 12 безуспішних атак. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог не вів наступальних (штурмових) дій. Натомість обстрілював з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донеччини.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника західніше від Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів області.

На Херсонському напрямку під артобстріл рашистів потрапила Чорнобаївка та цивільні об’єкти міста Херсон.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра на Херсонщині та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Над Україною сили ППО знищили керовану ракету Х-59

Протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59. Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", ракету по обіді 18 грудня ліквідував їхній підрозділ у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

ППО
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Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
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Шахтарськ
Куп'янськ
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