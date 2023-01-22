Генштаб: учасники Рамштайну добре поінформовані про реальний стан справ на фронті

Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк в Military Media Center.

"У Німеччині ми презентували партнерам поточну ситуацію і бачення ймовірних сценаріїв її розвитку. Озвучили список потреб Сил оборони України у озброєнні, щоб ці сценарії мали успішне завершення для членів антипутінської коаліції. Вкотре переконались у послідовності американських партнерів у підтримці України. Хотіли б якомога швидше відчути результати координації зусиль союзників з надання Україні важкого озброєння", - зазначив Євген Мойсюк.

Заступник Головнокомандувача ЗСУ наголосив, що серед партнерів є консенсус щодо вважливості підготовки українських військових, і мотивація захисників - якомога швидше застосувати сучасну зброю на полі бою.

"Наші танкісти також швидко вчаться", - додав представник Генштабу.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.

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