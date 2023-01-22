Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Генштаб: учасники Рамштайну добре поінформовані про реальний стан справ на фронті

Генштаб: учасники Рамштайну добре поінформовані про реальний стан справ на фронті

22 січня, 2023 неділя
10:11
війна з Росією На фото учасники зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк звітував, що представники країн-партнерів на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні отримали інформацію про поточний стан справ на фронті

Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк в Military Media Center.

"У Німеччині ми презентували партнерам поточну ситуацію і бачення ймовірних сценаріїв її розвитку. Озвучили список потреб Сил оборони України у озброєнні, щоб ці сценарії мали успішне завершення для членів антипутінської коаліції. Вкотре переконались у послідовності американських партнерів у підтримці України. Хотіли б якомога швидше відчути результати координації зусиль союзників з надання Україні важкого озброєння", - зазначив Євген Мойсюк.

Заступник Головнокомандувача ЗСУ наголосив, що серед партнерів є консенсус щодо вважливості підготовки українських військових, і мотивація захисників - якомога швидше застосувати сучасну зброю на полі бою.

"Наші танкісти також швидко вчаться", - додав представник Генштабу.

  • Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
  • Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
  • Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
21 січня, 2023 субота
Британська розвідка пояснила, чому війна РФ проти України зайшла в глухий кут
20 січня, 2023 п'ятниця
Розвідка Німеччини висловила занепокоєння втратами ЗСУ в боях за Бахмут, назвавши їх значними
19 січня, 2023 четвер
У Кремлі відреагували на виступ Зеленського в Давосі, де він засумнівався в існуванні Путіна
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 43.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
22 січня
11:29
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Більш як 150 населених пунктів Херсонщини досі без світла, - ОВА
11:26
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
"Палити книгу, яка для багатьох є священною - це жест великої неповаги": прем’єр Швеції засудив спалення Корану на антитурецькій акції
11:26
Микола Княжицький
Тайвань підтримує Україну і допомагає українцям
10:53
Міністерство оборони
У Міноборони відреагували на звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінам
10:35
Ексклюзив
САУ 2С22 "Богдана"
Україна має вкладати кошти в розробку та виготовлення власного озброєння, - офіцер ЗСУ Гай
10:23
"Вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю": Буданов розкрив подробиці загибелі учасника переговорів з РФ Кірєєва
10:02
OPINION
Юрій Бутусов
Скандал з Лозинським може підірвати міжнародну підтримку України
09:48
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини: пошкоджено комбінат, окупанти поцілили в будинки, є поранений
09:42
В'ячеслав Володін
Спікер держдуми РФ пригрозив країнам НАТО знищенням, у разі постачання Україні наступальної зброї
09:38
Туреччина
МЗС Туреччини вимагає від Швеції розслідувати спалення Корану під час акції в Стокгольмі
09:21
Ексклюзив
путін
У Путіна усвідомлюють, що програли війну з Україною, - генерал Маломуж
09:20
путін шойгу автомат
Британська розвідка оцінила здатність РФ реформувати армію
09:00
ЗСУ Бахмут
ISW: Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою, попри її ціну для України
08:32
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, 5 танків та БПЛА
08:23
Стіни російської казарми в Маріуполі
На ворожій казармі в Маріуполі з'явився напис "Слава ЗСУ", - радник мера
08:11
Борис Пісторіус
У міноборони ФРН пообіцяли "не гаяти часу" щодо вирішення питання з танками Leopard для України
08:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Зараз нам не треба "уколів оптимізму"
07:43
Нікополь, Дніпропетровщина
Обстріли Нікопольщини: вночі росіяни тричі гатили по району з важкої артилерії, уражено цивільну інфраструктуру
07:33
Латвія
Очільник МВС: Латвія не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації
07:15
Фуміо Кісіда
Японський прем'єр-міністр може відвідати Україну та зустрітися з Зеленським, - Yomiuri
07:01
ЗСУ
Генштаб: упродовж доби ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 10 населених пунктів Донеччини й Луганщини
06:40
Джон Кірбі
Німеччина "має власний процес" щодо танків Leopard, - Білий дім
06:21
Санкції
Санкції проти РФ: Фінляндія заморозила €187 млн російських активів
2023, субота
21 січня
23:55
Михайло Харук
Універсіада-2023: сноубордист Харук приніс Україні першу золоту медаль
23:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ завдала більше 100 ударів по Сумщині за день. Осколками поранений 17-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки
22:27
Михайло Мудрик, Челсі - Ліверпуль, АПЛ, чемпіонат Англії
Легенди англійського футболу високо оцінили дебют Мудрика за "Челсі"
22:15
Оновлено
Василь Лозинський
НАБУ затримало заступника міністра громад, територій та інфраструктури Лозинського, - ЗМІ
22:04
Ексклюзив
Валерій Герасимов
Герасимов поставлений не для того, аби перемагати в Україні, - Піонтковський
21:55
Михайло Подоляк
"Немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки РФ", - Подоляк
21:52
Чорнобиль
У Чорнобильській зоні захисники України тренуються знищувати повітряний десант ворога
21:36
Учасник першої висадки на Місяць Олдрін одружий у свій 93-ій день народження
Учасник першої висадки на Місяць Олдрін одружився у свій 93-й день народження
21:24
Ramstein Рамштайн
Наступний Рамштайн буде авіаційним, - Офіс Зеленського
21:17
Росія обстріляла Дніпропетровщину з артилерії. Одне з підприємств зазнало руйнування
21:10
Ексклюзив
Ігор Талалай
"Мабуть, не посміхнувся": волонтер розповів, як його схопили окупанти, коли він евакуйовував людей з Маріуполя
21:04
Полонені
Відстежити переміщення полонених українських військових у РФ дуже важко, – Координаційний штаб
21:01
Віктор Циганков, Жирона
Циганков вперше потрапив у заявку "Жирони" на матч чемпіонату Іспанії
21:00
Ексклюзив
Leopard 1А5
Танки Leopard в Україні будуть, але публічна подача цього рішення ще дискутується, - представник ГУР Юсов
20:42
російські хакери
Один з органів Міноборони Франції зазнав кібератаки, підозрюють російських хакерів, - ЗМІ
20:35
Хочу, щоб ми всі відчули, скільки світлих людей забирає воєнний час, - Зеленський
20:25
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 11 окупантів і 2 одиниці артилерії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV