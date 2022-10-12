Генштаб ЗСУ: На окупованих територіях Луганщини дефіцит медпрацівників через купу поранених росіян

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Російської Федерації.

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