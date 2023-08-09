Генштаб: ЗСУ відбили атаки РФ неподалік Синьківки та Іванівки на Харківщині
Українські захисники відбили атаки російських військ північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 серпня.
Протягом доби Росія завдала 2 ракетних та 28 авіаударів, 35 обстрілів з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті та обстріли території України
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Гута-Студенецька, Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Баранівка, Атинське, Степне, Володимирівка Сумської області та Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ та Нестерне на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Росія завдала авіаудару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Диліївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії РФ, наші захисники відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське Донецької області.
- На Запорізькому напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.
- На Херсонському напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки, Львового, Комишан Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Новотягинка, Антонівка та Велетенське Херсонської області, місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.
Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнень.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - пише Генштаб.
Удари ЗСУ по росіянах
Українська авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 по - зенітно-ракетному комплексу та один по логістичному хабу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 артзасобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий об’єкт противника.
- ЗСУ знищили 8 складів і пункт управління росіян на Таврійському напрямку.
- У підрозділах російської армії на Сватівсько-Кремінському напрямку значно збільшились втрати окупантів. Поранених евакуюють до прикордонних міст Росії. За добу війни в Україні загарбники втратили 820 військових, 17 БПЛА й 8 танків.
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