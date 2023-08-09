Генштаб: ЗСУ відбили атаки РФ неподалік Синьківки та Іванівки на Харківщині

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 серпня.

Протягом доби Росія завдала 2 ракетних та 28 авіаударів, 35 обстрілів з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті та обстріли території України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Гута-Студенецька, Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Баранівка, Атинське, Степне, Володимирівка Сумської області та Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ та Нестерне на Харківщині.

та напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Гута-Студенецька, Бучки, Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Баранівка, Атинське, Степне, Володимирівка Сумської області та Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ та Нестерне на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли, Берестове Харківської області.

напрямку наші захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Росія завдала авіаудару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Диліївка Донецької області.

напрямку наші воїни стійко тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Росія завдала авіаудару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Малинівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Диліївка Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії РФ, наші захисники відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії РФ, наші захисники відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новоандріївка, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Одрадокам'янки, Львового, Комишан Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Новотягинка, Антонівка та Велетенське Херсонської області, місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнень.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - пише Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах

Українська авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 по - зенітно-ракетному комплексу та один по логістичному хабу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 артзасобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий об’єкт противника.