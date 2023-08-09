ЗСУ знищили 8 складів і пункт управління росіян на Таврійському напрямку
Українські сили мають успіхи та знищують російських терористів на Таврійському напрямку
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань", - пише Тарнавський.
За останню добу ЗСУ ліквідували 244 росіян. 93 терористів - вбито, 150 - поранено та 1 - поранений. Знищено 18 одиниць військової техніки противника: 3 танки, 6 ББМ, 3 артилерійських системи та міномети, 2 РСЗВ, безпілотник та 3 одиниці автомобільної техніки.
Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.
"Сили оборони України працюють та йдуть вперед, рух триває. Слава Україні!", - наголошує Олександр Тарнавський.
- У підрозділах російської армії на Сватівсько-Кремінському напрямку значно збільшились втрати окупантів. Поранених евакуюють до прикордонних міст Росії. За добу війни в Україні загарбники втратили 820 військових, 17 БПЛА й 8 танків.
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