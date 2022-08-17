Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку безпілотниками", - зазначають українські військові.

Також здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів.

Окупаційні війська завдали авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Ведуть наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Також росіяни дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого.

Станом на ранок 17 серпня українська армія відбила наступ росіян поблизу Спірного, Шевченкового й Білогірки. Проте тривають бої біля Новомихайлівки, Мазанівки, Новодмитрівки, Соледара, Бахмутського й Опитного.

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