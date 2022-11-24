Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Генштаб звернувся до білорусів: РФ готує теракт на Островецькій АЕС

Генштаб звернувся до білорусів: РФ готує теракт на Островецькій АЕС

24 листопада, 2022 четвер
13:40
Світ Островецька АЕС

ЗСУ закликали білорусів інформувати світову спільноту про підозрілі дії, транспорт та людей поблизу критичних об'єктів інфраструктури країни: спецслужби РФ готують провокації

Про це мовиться у зверненні до громадян Білорусі від Генерального штабу ЗСУ. 

"Громадяни Республіки Білорусь! Спецслужби РФ готують провокації на вашій території. Метою їхніх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема атомна електростанція Островець", - інформують у повідомленні.

Генштаб наголошує, що сьогодні Росія дозволяє собі використовувати ядерний шантаж: захоплює електростанції, перешкоджає роботі персоналу, демонструє обстріли та відключення Запорізької АЕС. 

"Їхні методи не нові: терор, залякування, операції під чужим прапором — усе це використовується з однією метою – будь-якими шляхами втягнути Білорусь у війну з Україною. Кров'ю та ненавистю поділити наші народи. Але чи потрібна російська загарбницька війна народу Білорусі?" - звертається представник Генштабу ЗСУ. 

Зокрема йшлося про те, щоб громадяни вимагали дотримання статті 18 Конституції Білорусі, яка виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав.

"Відстежуйте всі підозрілі дії, появу підозрілих незнайомих людей, транспорт поблизу критичної інфраструктури. Повідомляйте про такі факти вашим правоохоронним органам, якщо не бачите їхньої реакції – інформуйте світову громадськість усіма доступними способами", - закликає Генштаб. 

У ЗСУ резюмують, що Україна не відповідала на жодний прояв білоруської військової агресії, тим паче не планує це робити на території Білорусі.  

"Сьогодні дуже багато залежить від кожної людини, сподіваємося на вашу пильність, розуміння ситуації, принципову та сильну відповідь на будь-які провокації. Віримо у нашу перемогу і майбутній світ, у якому наші народи знову зможуть жити у добросусідських відносинах", - завершує мовник.

  • Нагадаємо, Відстань від Островецької АЕС (або, як її називає пропаганда Лукашенка, "Білоруська АЕС") до литовської столиці, міста Вільнюса, складає 40 км.
  • 7 жовтня 2020 року, Лукашенко за участю російської сторони влаштував урочистості з приводу початку роботи електростанції й заявив, що Білорусь тепер ядерна держава.
  • 25 квітня 2021 року, на головній сторінці Білоруської АЕС  було розміщено зроблену начебто від імені працівників станції заяву з попередженням про можливу трагедію на АЕС. Автори повідомлення просять негайно закрити станцію.
  • 20 листопада Головне управління розвідки вже повідомляло, що Спецслужби РФ планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС "Островець".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Білорусь
війна з Росією
Енергія
окупанти
ядерна безпека
ядерна небезпека
Читайте також:
Київ
23 листопада, 2022 середа
РФ обстріляла Київ та область: що відомо
Автор Михайло Жернаков
23 листопада, 2022 середа
Скандальний Львов домовився з ОПУ спільно зірвати реформу судової системи
21 листопада, 2022 понедiлок
Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 листопада
14:07
Олексій Громов
Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною
14:06
Білорусь солдати
У Генштабі заявили, що близько 10-15 тисяч білорусів готові воювати проти України
14:02
OPINION
Сергій Фурса
Путін розпочинає нову газову війну
13:54
вода
У Києві відновили водопостачання
13:44
Відключення телерадіомовлення
Що робити, якщо зникло ефірне мовлення. Пояснення Держспецзв'язку
13:38
На фото прапор ОАЕ
Україна та Росія обговорили обмін полоненими, який був умовою для транзиту аміаку, - Reuters
13:23
Європарламент
Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги
13:22
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу. Партнерський матеріал
13:16
Міноборони РФ
У міноборони РФ заявили, що не завдавали ракетних ударів по Києву 23 листопада
13:16
Голодомор
Парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства і українського народу
13:02
Ракета "Луна-М"
Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі, - українська розвідка
12:57
Ексклюзив
Путін
Військові склади в селі Ковбасне у Придністров'ї може підірвати тільки сама Росія, - ексміністр оборони Молдови
12:52
"Потяг до перемоги"
Укрзалізниця обмежує маршрут низки поїздів через ракетну атаку РФ. Список
12:46
Лукашенко
"Далі буде повне знищення України": Лукашенко закликав до мирних переговорів з РФ
12:22
Ексклюзив
деокупаціїя Крим
Українська розвідка помітила втечу родин окупаційних чиновників та офіцерів спецслужб з Криму, - Юсов
12:21
Михайло Волинець
Нардепа Михайла Волинця оголосили у розшук
12:18
Українська електроенергія пішла в Європу
До кінця доби АЕС знову працюватимуть в українській енергосистемі, – Галущенко
12:09
Тайвань Одрі Тан міністр
Міністерка Тайваню: доступ до правдивої інформації – базова потреба людини
12:08
OPINION
Валерій Пекар
Ніщо не допоможе тому, хто відмовляється від відповідальності за майбутнє
11:48
Кулеба
Дії Росії роблять саму ідею про переговори з нею абсурдною, - Кулеба
11:41
російські окупанти
За минулу добу окупанти втратили в Україні 310 військових, 51 крилату ракету та 10 БПЛА
11:19
Петро Порошенко
Петро Порошенко закликав до повної ізоляції російського режиму
11:04
відключення світла
Аварійні відключення в Києві застосовані в 25% міста
10:58
Сумщина обстріли 14 листопада
Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини
10:52
Ексклюзив
генератори
Генераторний попит не вплине на вартість пального, є потенціал задовольнити ці потреби, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
10:46
Колаборант із Херсона
СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам на катерах утікати від контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
10:40
Віктор Орбан
Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні на 187 млн євро
10:39
сніг зима погода
В багатьох областях України оголосили підвищений рівень небезпечності через погоду
10:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пропозиція Польщі про надання систем Patriot Україні стане поштовхом для передачі ЗСУ протиракетної оборони, - Згурець
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: євро зріс у ціні
09:51
світло
У Міненерго прогнозують, що дефіцит електроенергії скоротиться до вечора 24 листопада
09:40
світло
У низці областей України частково відновлено електропостачання: ситуація на ранок 24 листопада
09:38
Оновлено
світло
Енергетики працювали всю ніч, але 70% Києва досі без електрики, - Кличко
09:34
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Британська розвідка розповіла, куди РФ відправила вибитих із Херсона десантників
09:31
Потяг
Укрзалізниця попередила про затримку 81 потяга 
09:15
OPINION
Микола Княжицький
Еспресо завжди залишатиметься зі своїми глядачами
09:11
Молдова
На кордоні з Молдовою призупинили роботу пункти пропуску
08:40
без світла
На Київщині 1125 населених пунктів залишилися без енергопостачання після атаки РФ
08:35
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
До 50% споживачів Дніпропетровщини вже з електрикою, - ОВА
08:30
Анонс
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 24 листопада
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV