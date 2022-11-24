Про це мовиться у зверненні до громадян Білорусі від Генерального штабу ЗСУ.

"Громадяни Республіки Білорусь! Спецслужби РФ готують провокації на вашій території. Метою їхніх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема атомна електростанція Островець", - інформують у повідомленні.

Генштаб наголошує, що сьогодні Росія дозволяє собі використовувати ядерний шантаж: захоплює електростанції, перешкоджає роботі персоналу, демонструє обстріли та відключення Запорізької АЕС.

"Їхні методи не нові: терор, залякування, операції під чужим прапором — усе це використовується з однією метою – будь-якими шляхами втягнути Білорусь у війну з Україною. Кров'ю та ненавистю поділити наші народи. Але чи потрібна російська загарбницька війна народу Білорусі?" - звертається представник Генштабу ЗСУ.

Зокрема йшлося про те, щоб громадяни вимагали дотримання статті 18 Конституції Білорусі, яка виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав.

"Відстежуйте всі підозрілі дії, появу підозрілих незнайомих людей, транспорт поблизу критичної інфраструктури. Повідомляйте про такі факти вашим правоохоронним органам, якщо не бачите їхньої реакції – інформуйте світову громадськість усіма доступними способами", - закликає Генштаб.

У ЗСУ резюмують, що Україна не відповідала на жодний прояв білоруської військової агресії, тим паче не планує це робити на території Білорусі.

"Сьогодні дуже багато залежить від кожної людини, сподіваємося на вашу пильність, розуміння ситуації, принципову та сильну відповідь на будь-які провокації. Віримо у нашу перемогу і майбутній світ, у якому наші народи знову зможуть жити у добросусідських відносинах", - завершує мовник.

Нагадаємо, Відстань від Островецької АЕС (або, як її називає пропаганда Лукашенка, "Білоруська АЕС") до литовської столиці, міста Вільнюса, складає 40 км.

7 жовтня 2020 року, Лукашенко за участю російської сторони влаштував урочистості з приводу початку роботи електростанції й заявив, що Білорусь тепер ядерна держава.

25 квітня 2021 року, на головній сторінці Білоруської АЕС було розміщено зроблену начебто від імені працівників станції заяву з попередженням про можливу трагедію на АЕС. Автори повідомлення просять негайно закрити станцію.

20 листопада Головне управління розвідки вже повідомляло, що Спецслужби РФ планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС "Островець".

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