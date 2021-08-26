Герасим’юк: Рішення щодо ліцензії каналу "НАШ" прийняте за "скабєєвщину"

Про це вона заявила в інтерв’ю Укрінформу.

"Якраз нещодавно ми ухвалили рішення про скасування ліцензії для телеканалу "НАШ" - саме за "скабєєвщину" (антиукраїнську пропаганду; Ольга Скабєєва – одіозна російська пропагандистка, - ред)", - зазначила Герасим’юк.

Вона сказала, що ті, хто стоїть за каналом, "запустили шалену хейтерську хвилю…, щоб просто дістати особисто кожного з нас, хто голосував за рішення про передачу до суду справи про позбавлення цього каналу ліцензії".

Герасем’юк зауважила, що таке рішення ухвалене за "симптоматичну і систематичну" роботу.



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Вона повідомила, що телеканал "Перший незалежний", на якому "гуртуються" представники закритих каналів, пов’язаних із Віктором Медведчуком, подав до Нацради заявку про зміну власника. За її словами, власником зазначена телеведуча Діана Панченко. "Але для цього треба довести, що ця особа справляє вирішальний вплив на його діяльність, має відповідні ресурси. Тому ми запрошуємо цю панянку до нас на засідання уже втретє", - додала вона.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "НАШ").

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив телеканалу "НАШ" "придивитись" до своїх гостей.

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