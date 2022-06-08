Герої України: Інна Дерусова – рятувала життя до останньої хвилини

Після повітряного аса Олександра Оксанченка, сайт знайомить із бойовою медикинею Інною Дерусовою – першою жінкою, якій звання Героя України присвоїли посмертно.

Сержантка була бойовим медиком у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Вона прийшла до лав ЗСУ ще 2015-го року та разом зі своєю бригадою виконувала завдання у Золотому, Горіховому, Верхньоторецькому, Авдіївці, Кримському, Торецькому та Пісках.

24 лютого 2022 року Інна Дерусова поверталася з відпустки на місце служби, проте затрималась на два дні в Охтирці на Сумщині. Тоді мирне місто зазнавало численних ударів від окупантів, було багато поранених, життя яких невпинно рятувала медикиня. За ці два дні їй вдалося врятувати понад 10 військовослужбовців. Проте 26 лютого медикиня загинула під час ворожого обстрілу, надаючи допомогу пораненому бійцеві під вогнем.

Як згадує її побратим Петро Лисенко, вона не лише сама рятувала життя, але й навчала це робити інших – чимало медиків, які прийшли на війну з цивільного життя, отримали свої знання від Інни Дерусової.

"Треба було бачити, як вже за 2 тижні з тих розгублених молодих дівчаток вона робила справжніх бойових медиків, готових до виконання завдань на передовій. Інна вилася навколо них, мов та квочечка, – розповідає Петро. – А ще вона неабияк пишалася своїм сином, Сашком, який у 2016 році, підписавши контракт, також розпочав свій військовий шлях у підрозділі, де служила його мати. І хоча він був юнаком творчим і мрійливим, у цивільному житті займався тату, проте вже за рік став одним з найкращих мінометників батальйону. А декілька місяців тому одружився. Інна була на сьомому небі від щастя".

Звання Героя України Інні Дерусовій присвоїли 12 березня 2022 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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