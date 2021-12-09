Герой України на Євро-2020 Довбик знайшов у Європі нові варіанти для продовження контракту
Нападник СК "Дніпро-1" Артем Довбик близький до того, щоб у зимове трансферне вікно перебратися в один з європейських чемпіонатів
Про це повідомляє areanapoli.
За інформацією джерела, суттєвий інтерес до Артема Довбика має цілий ряд італійських і бельгійських клубів. На футболіста "Дніпра-1" претендують "Наполі", "Фіорентина", "Болонья", "Андерлехт" і "Генк".
На рахунку 24-річного Артема Довбика 16 матчів і 13 голів у цьому сезоні УПЛ за "Дніпро-1". Він очолює гонку бомбардирів в чемпіонаті України. Transfermarkt оцінює нападника в 1,8 млн євро.
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- З'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- Після цього повідомлялось, що "Дніпро-1" готовий продати Довбика за 5 млн євро.
- 1 листопада почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза розповів, що готовий обговорити трансфер Артема Довбика в інший клуб.
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