Герой України на Євро-2020 Довбик знайшов у Європі нові варіанти для продовження контракту

Про це повідомляє areanapoli.



За інформацією джерела, суттєвий інтерес до Артема Довбика має цілий ряд італійських і бельгійських клубів. На футболіста "Дніпра-1" претендують "Наполі", "Фіорентина", "Болонья", "Андерлехт" і "Генк".

На рахунку 24-річного Артема Довбика 16 матчів і 13 голів у цьому сезоні УПЛ за "Дніпро-1". Він очолює гонку бомбардирів в чемпіонаті України. Transfermarkt оцінює нападника в 1,8 млн євро.

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.