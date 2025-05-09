Малиш із серцем велета: 9 травня Герой України Олег Фадєєнко міг би святкувати День народження

Еспресо розповість про легендарного воїна, Героя України, який з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв рідну Харківщину.

Життєвий шлях і служба

Олег Фадєєнко на позивний Малиш, народився 9 травня 1996 року у м. Первомайському (тепер Златопіль) на Харківщині.

У родині Олега йому прищепили любов до спорту. Батько був водієм пожежної автоцистерни та спортсменом-пожежником. Дідусь служив у прикордонних військах.

Уже в молодших класах школи Олег почав займатися боксом. Згодом він виборював перемоги на чемпіонатах з боксу в Харкові та ставав призером на всеукраїнському рівні.

Також опанував паверліфтинг, універсальний повноконтактний бій, джиу-джитсу, кросфіт, греплінг та змішані єдиноборства. У багатьох із цих дисциплін ставав чемпіоном України в різних вагових категоріях, зокрема і на престижному турнірі ADCC.

У 2018 році закінчив Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю "фізична терапія".

До російського повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року він займався розвитком спорту, а також військово-патріотичним вихованням молоді та здійснював військовий вишкіл охочих. Став одним із засновників спортклубу "Легіон" (бійцівський клуб "XXI Legion").

За словами міського голови Златополя Миколи Бакшеєва, Олег Фадєєнко брав участь підготовці оборони міста.

"Це людина, яка мала моральні й етичні принципи. Мені здавалося, що він живе по своїх окремих законах і для нього вони працювали, бо він був успішний. Це надпотужна втрата для нас. Він започаткував багато всього з військово-патріотичного виховання молоді, відкрив спортивні секції, яка будуть функціонувати", – говорив Бакшеєв.

Війна та громадська діяльність

Командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев пригадував, як у 2014 році до нього на вулиці підійшов хлопець і попросився долучитись до них. Це був Олег Фадєєнко.

"У 2014 році біля метро до мене підійшов хлопець і спитав, як потрапити до нашого руху. Це був Олег. Він став добровольцем ще 2014 року. Багато всього було зроблено ним для боротьби з проросійськими рухами в місті Харків. Велика його заслуга, що Харків нині під українським прапором", – розповідає Костянтин.

Того ж року Олег став добровольцем під час російського вторгнення на Донбас.

Боровся з проросійськими рухами у Харкові. Позивний "Малиш" він отримав на одному з громадських заходів, під час якого хтось пожартував: "Дивись, який Малиш", – це викликало в присутніх усмішку. Річ у тому, що зріст Фадєєнка майже сягав двох метрів, а вага перевищувала 110 кг.

З перших днів російського вторгнення в Україну Олег Фадєєнко обороняв Харків та Харківщину у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кракен".

Звільняв Херсонщину і Херсон, воював у Бахмуті. Обіймав посаду командира взводу розвідки HATRED 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

"Олег Віталійович Фадєєнко був справжнім патріотом, націоналістом та лідером, який народився і проживав у Харківській області. Його діяльність завжди була спрямована на захист інтересів України та української нації. Хоча Олег Фадєєнко загинув, його справа продовжує жити. Створений ним окремий взвод розвідки Hatred є одним з найефективніших у складі 3-ї окремої штурмової бригади та щодня нищить ворога. ГО "Центурія", лідером якої Олег був перед війною, активно виховує патріотичну молодь та готує майбутню еліту української армії", – розповідав Роман Єрьоменко, який створив петицію з ініціативою перейменувати парк імені Фаріза Сафарова (Новобаварський район) у Харкові на честь Фадєєнка.

Знищили 17 росіян і потрапили під обстріл

1 липня 2023 року під час боїв на околицях Кліщіївки Донецької області підрозділ Фадєєнка підірвав склад боєприпасів і ліквідував 17 російських військових. Під час відходу група потрапила під обстріл. Олег Фадєєнко зазнав уламкового поранення під час мінометного обстрілу в серце та легені.

Після цього зумів дійти до побратимів, подолавши 2 кілометри. Йому надали медичну допомогу і госпіталізували. Весь час Малиш був у свідомості, спілкувався і навіть жартував. Під час евакуації до лікарні в Дніпрі в нього тричі зупинялося серце. Олег Фадєєнко помер в госпіталі 2 липня 2023 року унаслідок отриманих поранень.

4 липня 2023 року, коли відбувалося прощання з Олегом в рідному Златополі, росіяни обстріляли будинок за 500-800 метрів від церемонії прощання ракетою ОТРК "Іскандер", внаслідок чого 2 людей загинуло та ще 43 особи було поранено. Після цього громадську церемонію прощання з Олегом Фадєєнком скасували, його тіло за його заповітом кремували без публічного прощання.

Відразу після смерті Олега Фадєєнка 14 липня помер його дідусь Олексій Степанищев.

24 лютого 2024 року Указом Президента Фадєєнку Олегу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Він став символом незламності духу, сили волі та відданості Батьківщині.

У Златополі на Харківщині створили мурал на честь загиблого Героя України, повідомляла дружина – Єлизавета Фадєєнко.

Фото: Instagram: elizaveta.fadeenko

"Тепер у твоєму місті є величезна памʼять про тебе наш герой, про твої вчинки. Про силу і мужність. Ти не уявляєш, які в тебе побратими, яка в тебе велика родина, скільки в нас з тобою підтримки", – писала вона.

У захисника залишилися дружина, донька, рідні, друзі та побратими.