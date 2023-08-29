Гетманцев уточнив, про який орган для перевірки бізнесу говорив Зеленський
Органом, що займатиметься перевірками підприємницької діяльності на період воєнного стану, має стати Бюро економічної безпеки (БЕБ) після його перезапуску
Про це агентству Інтерфакс-Україна сказав нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, днями Зеленський сказав, що лише один орган має перевіряти бізнес.
"Давайте ми повернемо мінімум, давайте ми з вами оберемо і зробимо зміни у законодавстві, що тільки один орган має перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом, що потрібно перевіряти, і вами, щоб до вас всі не ходили", - сказав президент, звертаючись до підприємців.
"Власне, те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері", - сказав Гетманцев.
За його словами, Верховна Рада понад два роки тому ухвалила якісний закон про БЕБ, помилкою була призначення очільником відомства колишнього податкового міліціонера Вадима Мельника.
"Орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ", - сказав нардеп.
На його думку, зміни в роботі БЕБ можливі після обрання нового керівника.
"Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано", - резюмував Гетманцев.
- 26 липня президент Зеленський підписав закон про повернення податкових перевірок бізнесу. Це було однією з вимог МВФ для продовження меморандуму про співпрацю.
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