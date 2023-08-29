Гетманцев уточнив, про який орган для перевірки бізнесу говорив Зеленський

Про це агентству Інтерфакс-Україна сказав нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, днями Зеленський сказав, що лише один орган має перевіряти бізнес.

"Давайте ми повернемо мінімум, давайте ми з вами оберемо і зробимо зміни у законодавстві, що тільки один орган має перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом, що потрібно перевіряти, і вами, щоб до вас всі не ходили", - сказав президент, звертаючись до підприємців.

"Власне, те, про що говорить президент, - це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав би замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері", - сказав Гетманцев.

За його словами, Верховна Рада понад два роки тому ухвалила якісний закон про БЕБ, помилкою була призначення очільником відомства колишнього податкового міліціонера Вадима Мельника.

"Орган було повністю сформовано з колишніх міліціонерів, і все найгірше, що було в податковій міліції, перейшло до БЕБ", - сказав нардеп.

На його думку, зміни в роботі БЕБ можливі після обрання нового керівника.

"Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника і надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано", - резюмував Гетманцев.