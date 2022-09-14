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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила. Шмигаль прокоментував вирок зрадникові з Кабміну

Гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила. Шмигаль прокоментував вирок зрадникові з Кабміну

14 вересня, 2022 середа
19:07
війна з Росією Денис Шмигаль

У секретаріаті уряду працював не один російський шпигун, якого засудили наприкінці серпня, а ціла мережа ворожих агентів

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня.

"Наприкінці серпня його засудили до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна та відшкодуванням усіх витрат на проживання у СІЗО. Це гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила. Він працював заступником керівника секретного відділу та мав доступ до секретних документів. Протягом трьох років співпрацював із російським ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зловмисник був не один – це була ціла мережа. Один із підозрюваних втік за кордон як біженець. Наразі проводяться дії щодо повернення його до країни. Також низка шпигунів пішла на угоду зі слідством. Вони будуть засуджені з легшими покараннями.

Шмигаль додав, що засуджений співробітник секретного відділу передавав різні матеріали ворогові, але оскільки СБУ виявило його заздалегідь, досить довгий період проводилася спецоперація, коли йому передавалася дезінформація.

"Через нього відбувалися вкидання росіянам, які, можливо, і дали можливість їх перемагати у перші дні війни й надалі", – повідомив Шмигаль.

  • Нагадаємо, 21 червня СБУ викрила шпигуна РФ у Кабміні, завербованого ФСБ у 2012 році, та його зв'язківця у Торгово-промисловій палаті України.

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Денис Шмигаль
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