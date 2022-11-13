Гітару Пола Маккартні продали на аукціоні в Нью-Йорку, увесь прибуток піде на підтримку України
На аукціоні Julien продали шість синьо-жовтих гітар, вторгована сума склала понад 180 тис. доларів. Усі кошти обіцяють передати на допомогу Україні
Про це повідомляється на офіційній сторінці Julien's Auctions у твіттер.
У Нью-Йорку в ніч з 12 на 13 листопада відбувся аукціон Julien's Auctions. Під час заходу з молотка пішли 6 гітар Gibson, пофарбовані в кольори прапору України. Одним з інструментів володів співзасновник гурту Beatles Пол Маккартні.
За синьо-жовту гітару Пола Маккартні віддали $76,800 доларів, що в українському еквіваленті сягає 2,8 мільйона гривень.
Загальна сума вторгованих коштів склала понад 180 тис. доларів, організатори обіцяють переказати їх на допомогу Україні.
- Нагадаємо, що з 11 по 13 листопада поляки писали онлайн-диктант, під час якого проводився збір коштів на відправку чергової вантажівки з медичною допомогою для жителів України.
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