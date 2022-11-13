Про це повідомляється на офіційній сторінці Julien's Auctions у твіттер.

У Нью-Йорку в ніч з 12 на 13 листопада відбувся аукціон Julien's Auctions. Під час заходу з молотка пішли 6 гітар Gibson, пофарбовані в кольори прапору України. Одним з інструментів володів співзасновник гурту Beatles Пол Маккартні.

За синьо-жовту гітару Пола Маккартні віддали $76,800 доларів, що в українському еквіваленті сягає 2,8 мільйона гривень.

Загальна сума вторгованих коштів склала понад 180 тис. доларів, організатори обіцяють переказати їх на допомогу Україні.

Нагадаємо, що з 11 по 13 листопада поляки писали онлайн-диктант, під час якого проводився збір коштів на відправку чергової вантажівки з медичною допомогою для жителів України.

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