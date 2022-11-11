У Польщі три дні писатимуть благодійний диктант. Зібрані кошти підуть на допомогу Україні
Онлайн-диктант з нагоди Дня незалежності поляки традиційно пишуть щороку. Проте цьогоріч перевірити свої знання з польської можна буде не тільки у п'ятницю, 11 листопада, а й також у суботу та неділю, 12-13-го. Крім перевірки грамотності, учасники зможуть долучитися до збірки коштів для відправки чергової вантажівки з медичною допомогою для жителів України
Про це повідомляє Dyktanda.pl.
Святковий диктант записаний і доступний на онлайн-платформі. При реєстрації учасників просять сплатити будь-яку суму. Мінімальна – 1 злотий. Зібрані кошти перекажуть фундації Zarys, яка регулярно відправляє медичну допомогу в Україну, і зараз формує новий вантаж.
За час повномасштабної війни фундація допомогла українцям на суму 2,6 мільйона злотих, відправивши в Україну майже 70 тонн медичних товарів: перев'язувальних матеріалів, засобів для дезінфекції, хірургічних халатів і рукавичок, шприців, кисневих масок, термометрів та інвалідних візків. А це – 8 вантажівок.
- Українців закликали на День незалежності Польщі влаштувати флешмоб і сфотографуватися з прапором Польщі чи в біло-червоному одязі, написати #dziękujemyPolsko чи #życzeniadlaPolski, або записати відео з цими словами, подякувавши у такий спосіб полякам за їхню підтримку.
- У польському МВС не виключають, що під час відзначення Дня Незалежності 11 листопада можуть відбутися провокації проти українців, організовані Росією
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