У Польщі три дні писатимуть благодійний диктант. Зібрані кошти підуть на допомогу Україні

Про це повідомляє Dyktanda.pl.

Святковий диктант записаний і доступний на онлайн-платформі. При реєстрації учасників просять сплатити будь-яку суму. Мінімальна – 1 злотий. Зібрані кошти перекажуть фундації Zarys, яка регулярно відправляє медичну допомогу в Україну, і зараз формує новий вантаж.

За час повномасштабної війни фундація допомогла українцям на суму 2,6 мільйона злотих, відправивши в Україну майже 70 тонн медичних товарів: перев'язувальних матеріалів, засобів для дезінфекції, хірургічних халатів і рукавичок, шприців, кисневих масок, термометрів та інвалідних візків. А це – 8 вантажівок.

Українців закликали на День незалежності Польщі влаштувати флешмоб і сфотографуватися з прапором Польщі чи в біло-червоному одязі, написати #dziękujemyPolsko чи #życzeniadlaPolski, або записати відео з цими словами, подякувавши у такий спосіб полякам за їхню підтримку.

У польському МВС не виключають, що під час відзначення Дня Незалежності 11 листопада можуть відбутися провокації проти українців, організовані Росією

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb