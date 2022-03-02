Глава європейської дипломатії скликає зустріч з Кулебою, Блінкеном та Столтенбергом
Жозеп Боррель запросив їх на позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС
Про це Жозеп Боррель повідомив у Twitter, пише "Європейська правда", - інформує Еспресо.TV.
Глава європейської дипломатії повідомляє, що у п’ятницю,5 березня, відбудеться позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ за участі глав МЗС країн-союзників, міністра закордонних справ України та генсека НАТО.
"У п'ятницю я скликав позачергову Раду із закордонних справ ЄС і запросив главу МЗС Дмитра Кулебу, держсекретаря США Ентоні Блінкена, главу МЗС Британії Ліз Трасс, главу МЗС Канади Мелані Жолі та Генсека НАТО приєднатися до нас. Ми разом у трансатлантичній єдності проти вторгнення Росії та солідарні з Україною", - написав Боррель.
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