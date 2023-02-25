Глава Міноборони Чехії Чернохова відвідала українських військових на навчаннях
Міністерці оборони Чехії Яні Черноховій під час відвідування українських військових, які проходять підготовку на одному з полігонів, вручили у подарунок прапор бойового підрозділу ЗСУ як подяку за велику допомогу, яку ця країна надає Україні
Про це урядовиця написала у twitter 25 лютого.
"Відвідуючи навчання солдатів у Лібаві, я отримала від молодого солдата, чий брат загинув на фронті, прапор, який символізує велику мужність українців", - написала глава Міноборони.
Також зазначається, що її настільки зворушили слова українця, що вона ледве стримувала сльози, зізналась Чернохова і процитувала солдата.
"Шановна міністерко, дозвольте вручити Вам прапор 93-ї окремої мотострілецької бригади. У 2014 році мій загиблий брат у складі підрозділу "Кіборги" захищав Донецький аеропорт. Загинув у серпні 2022 року, захищаючи схід нашої країни", - наводить вона слова бійця.
Командир 93-ї бригади сказав про своїх бійців: "Бетон не витримує, але люди - так". З червня по грудень він мав честь захищати незалежність України у складі цієї героїчної бригади. Пліч-о-пліч із побратимами захищав Слов’янськ, Бахмут, Соледар.
Також командир бригади попросив Чернохову прийняти прапор у подарунок як символ незламності українського народу, як подяку за допомогу, яку Чеська Республіка надає Україні у боротьбі з Російською Федерацією.
- 19 лютого міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела повідомив, що у січні Чехія обійшлася без російського газу, результатом чого стало падіння цін та збільшення запасів палива.
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