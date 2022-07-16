Глава МЗС Латвії вимагає пояснень через візит латвійських дітей на фестиваль в Білорусі

Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що вихованці та представники Ризької дитячої академії радіо та телебачення Academy KidsTV поїхали до білоруського Вітебська для участі у міжнародному фестивалі "Слов'янський базар".

Academy KidsTV зазначила, що "Слов'янський базар" - це "гарний дитячий конкурс, у якому беруть участь 23 країни", тому організація не бачить причин або принципових культурних відмінностей, через які вони не можуть поїхати до Білорусі, посилаючись на те, що вихованці академії тільки що повернулися з Іспанії, Литви та планують поїхати до Північної Македонії.

Своєю чергою, МЗС попросить відповідальні установи дати оцінку діям Academy KidsTV.

"Через грубе ігнорування рекомендацій МЗС щодо безпеки подорожей та участі в інформаційній війні діяльність подібних організацій неприпустима і має бути припинена", - вважає міністр.

Як повідомив портал Kas jauns, Academy KidsTV раніше зверталася до представництва самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з проханням про можливість взяти у нього інтерв'ю.

Дитяча організація переконана, що "у нинішній ситуації у світі це (інтерв'ю, - ред.) позитивно позначиться на взаєминах".

Раніше МЗС Латвії вказувало на значні ризики відвідування Білорусі громадянами Латвії й неодноразово закликало мешканців не їздити до цієї країни. Крім того, залишається чинним заклик до громадян Латвії залишити як Білорусь, так і Росію.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що режим Лукашенка, як і раніше, підтримує військову агресію Росії проти України, проти Білорусі спрямовані серйозні міжнародні санкції.

Міністерство звертає увагу на те, що розвідка Латвії та інших країн НАТО публічно попереджала про розвідувально-вербувальну діяльність російських та білоруських спецслужб.

15 липня моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах повідомила, що Білорусь продовжить чергові навчання поблизу кордону з Україною до 23 липня.

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