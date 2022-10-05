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Глава МЗС Литви назвав заслабким восьмий пакет санкцій проти РФ

5 жовтня, 2022 середа
12:51
Світ санкції проти Росії

Досягнута країнами Європейського Союзу принципова домовленість про восьмий пакет санкцій проти Росії є слабкою, але це краще, ніж нічого

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Треба оцінювати так, як є, що час сильних пакетів вже пройшов, при читанні представлених документів іноді складається враження, що винятків більше, ніж самих санкцій", - сказав Ландсбергіс.

Разом з тим, за його словами, це краще, ніж нічого, бо вже є можливість подальшої ізоляції Росії та дискусія про осіб, які не зможуть їздити до Європейського Союзу

"Слабко, але ми рухаємося вперед", - наголосив він.

За словами міністра, санкції, які вже діють, мають на меті ізоляцію Росії, незалежність ЄС від Росії та покликані "зменшити або ліквідувати здатність Росії виробляти зброю, яку вона раніше виробляла з матеріалів, вироблених у тому ж Європейському Союзі".

"Ці речі досягнуті: Європейський Союз де-факто стає незалежним від Росії, друга річ - здатність Росії озброїтися сучасною зброєю дуже і дуже ускладнена", - сказав Ландсбергіс.

  • 5 жовтня посли країн ЄС схвалили новий пакет санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає нові торговельні обмеження і нові санкції для чиновників, причетних до анексії українських територій. Санкції мають ще більше обмежити торгівлю з Росією, а персональні санкції будуть застосовані ще до кількох десятків російських чиновників, олігархів і пропагандистів, в тому числі тих, хто брав участь в незаконних референдумах, після яких Росія анексувала частину України. 

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Новини
Литва
санкції ЄС проти Росії
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