Глава МЗС Швеції очікує схвалення Угорщиною і Туреччиною заявки про вступ в НАТО незабаром
Новий міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом очікує, що Угорщина та Туреччина незабаром схвалять заявку країни на членство в НАТО
Про це повідомляє видання The Guardian.
Відомо, що про це він заявив, виступаючи на зустрічі в Гельсінкі з міністром закордонних справ Фінляндії.
"Ми розглядаємо розвиток в Угорщині як позитивний і вважаємо, що там, як і в Туреччині, процес ратифікації незабаром завершиться, коли парламент проголосує з цих питань", - сказав дипломат.
Окрім цього, він зазначив також, що "немає нічого, що б вказувало на те, що ми не отримаємо позитивної відповіді від парламенту в Будапешті".
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- У липні Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.
- 20 жовтня стало відомо, що за вступ Швеції до альянсу проголосували 28 країн-членів із 30. Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав це найшвидшим вступом за всю сучасну історію Альянсу.
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