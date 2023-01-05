Глава оборонного комітету Бундестагу заявила про необхідність передати Україні БМП Marder
Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила про необхідність передати Україні бойові машини піхоти Marder
Про це політик Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції, заявила газеті Süddeutsche Zeitung.
"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею… Нам точно потрібно рухатися зараз", – заявила Штрак-Ціммерманн.
Вона назвала "позитивним" рішення Франції, яка планує відправити в Україну танки AMX-10 RC, оснащені гарматою калібру 105 мм.
"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - дорікнула депутатка.
Вона зауважила, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і боєприпасів до них.
- 14 грудня 2022 року стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.
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