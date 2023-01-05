Про це політик Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції, заявила газеті Süddeutsche Zeitung.

"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею… Нам точно потрібно рухатися зараз", – заявила Штрак-Ціммерманн.

Вона назвала "позитивним" рішення Франції, яка планує відправити в Україну танки AMX-10 RC, оснащені гарматою калібру 105 мм.

"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - дорікнула депутатка.

Вона зауважила, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і боєприпасів до них.

14 грудня 2022 року стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.

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