Глава військової розвідки Швеції Нільссон: Росія намагається зупинити наш вступ до НАТО
Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон заявив, що Російська Федерація намагається зупинити вступ країни до НАТО
Про це він заявив своєму першому інтерв'ю телекомпанії SVT на посаді нового керівника Служби військової розвідки та безпеки Must.
"Ми бачимо, що Росія проводить кампанії впливу різними способами" – сказав він.
"Вони хочуть вплинути на громадську думку і процес прийняття рішень у Швеції, на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим ядром: нашу демократію і наш спосіб життя, який ми самі обрали. Вони намагаються вплинути на це, і вони також намагалися вплинути на заявку на членство", – пояснив Нільссон.
Також за словами генерал-лейтенанта, за російськими операціями стоїть як державний актор Росія, так і посередники, так звані проксі-актори.
"Ми бачили різні приклади, які ми інтерпретуємо як дії, що йдуть від Росії як державного суб'єкта. Деякі речі ви робите самі, інші – через своїх представників" – зазначив він.
Відомо, що Нільссон не хоче заглиблюватися в те, чи є нещодавні антинатовські демонстрації прикладами думок, які, як підозрює влада, керуються іноземною державою, але він стверджує, що є кілька прикладів спроб впливу як відкритого, так і прихованого характеру. Заяви РФ про "військово-технічні заходи" у разі вступу Швеції до НАТО є одним з них.
Додатково до шведського процесу вступу до НАТО, є кілька очевидних мішеней для шпигунських і диверсійних операцій іноземних держав у Швеції, над якими працює Must. Це стосується, серед іншого, переозброєння збройних сил, нових полків і шведських поставок бойових машин і боєприпасів в Україну.
"Росія заявила, як вона ставиться до цієї підтримки, тож зрозуміло, що існує загроза для неї. Ми включили це в наше планування і вжили відповідних заходів", – сказав Нільсон.
Туреччина та Угорщина, які підтримують зв'язки з Росією, є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом.
- 9 червня повідомлялося, що Швеція дозволить Північноатлантичному альянсу розмістити війська на своїй території до того, як офіційно доєднається до НАТО.
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