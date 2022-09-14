Про це повідомляє ірландська газета Independent.

"Міністр Ковні перетнув кордон України у прикордонному посту Паланка в Молдові в середу вранці та має зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб отримати інформацію про війну та українські територіальні здобутки за останні дні", - йдеться у повідомленні.

Він також отримає оновлену інформацію про Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відновити експорт пшениці, кукурудзи та соняшникової олії в останні тижні.

Окрім відвідування порту Одеси, міністр зійде на борт судна, яке має відправитися в середу ввечері.

Візит Ковні відбувається напередодні засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня, на якому Рада безпеки ООН має отримати оновлену інформацію щодо продовольчої безпеки та Чорноморської зернової ініціативи.

Найближчими тижнями Ірландія завершить свій дворічний термін членства в РБ ООН.

Візит до Одеси також здійснює глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який до цього відвідував Молдову.

Відомо, що Дмитро Кулеба також поінформує ірландську та литовську делегації про ситуацію на Запорізькій АЕС. Очікується, що три міністри дадуть пресконференцію в Одесі.

14 серпня з порту Чорноморськ вирушило судно із 23 тис. тоннами українського зерна для тих, хто потерпає від голоду в Ефіопії, у межах першої доставки продовольства до Африки відповідно плану ООН.

19 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з офіційним візитом до Одеси та ознайомився з дією "зернового коридору".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb