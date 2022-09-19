Про це заявив Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, в етері телеканалу "Еспресо".

"Бачте, перед війною, ми ж пам'ятаємо як це було... у листопаді та грудні минулого року й січні-лютому цього року існувала напруженість, тривога зростала, була велика невизначеність. Почалась війна, до 24 лютого – це був жах без кінця, а 24 лютого настав кінець жаху: всі опинилися у новій ситуації, суспільство дуже важко пристосовувалося до цього. І за 6 місяців, можна сказати, що цей період пристосування уже пройшов, зараз іде консолідація, суспільство міцнішає", - сказав Бурковський.

Аналітик переконаний, що українці не втомлюються від війни, як стверджують на Заході, а навпаки, стають більш згуртованими.

"Усі на Заході говорять про втому від війни. "Українське суспільство має кілька місяців, щоб зупинити війну, припинити її на вигідних умовах, потім почнеться втома" – такого немає. Соціологічні опитування показують нашим союзникам, що суспільство не втомилося, воно дедалі консолідується. Коли людям повідомляють про обстріли й загибель військових і громадян, то головні емоції, які відчувають українці, – це гнів і ненависть. Тобто дуже сильні емоції, які спонукають не до безпорадності, а до активних дій. До підтримки армії, приєднання до ЗСУ, консолідації, опору ворогу. Опір не зменшується, він тільки наростає. Ми проводили це опитування на початку серпня, коли ще не було відомо ні про удари по Криму, ні про наступи на Херсонщині й вдалий контрнаступ на Харківщині. Тобто додаткові перемоги лише зміцнюватимуть і впевненість людей у перемозі, і позитивні почуття. У нас є значний запас міцності від росойських дій. Особливо від того, що зараз робить РФ, коли намагається знищити критичну інфраструктуру", - пояснив Бурковський.