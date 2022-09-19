English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Гнів і ненависть спонукають українців не до безпорадності, а до активних дій, - аналітик Бурковський
Ексклюзив

Гнів і ненависть спонукають українців не до безпорадності, а до активних дій, - аналітик Бурковський

19 вересня, 2022 понедiлок
12:33
війна з Росією українці

За шість місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну суспільство консолідувалося, його опір російським окупантам не зменшився, а навіть зріс

Про це заявив Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, в етері телеканалу "Еспресо".

"Бачте, перед війною, ми ж пам'ятаємо як це було... у листопаді та грудні минулого року й січні-лютому цього року існувала напруженість, тривога зростала, була велика невизначеність. Почалась війна, до 24 лютого – це був жах без кінця, а 24 лютого настав кінець жаху: всі опинилися у новій ситуації, суспільство дуже важко пристосовувалося до цього. І за 6 місяців, можна сказати, що цей період пристосування уже пройшов, зараз іде консолідація, суспільство міцнішає", - сказав Бурковський.

Аналітик переконаний, що українці не втомлюються від війни, як стверджують на Заході, а навпаки, стають більш згуртованими.

"Усі на Заході говорять про втому від війни. "Українське суспільство має кілька місяців, щоб зупинити війну, припинити її на вигідних умовах, потім почнеться втома" – такого немає. Соціологічні опитування показують нашим союзникам, що суспільство не втомилося, воно дедалі консолідується. Коли людям повідомляють про обстріли й загибель військових і громадян, то головні емоції, які відчувають українці, – це гнів і ненависть. Тобто дуже сильні емоції, які спонукають не до безпорадності, а до активних дій. До підтримки армії, приєднання до ЗСУ, консолідації, опору ворогу. Опір не зменшується, він тільки наростає. Ми проводили це опитування на початку серпня, коли ще не було відомо ні про удари по Криму, ні про наступи на Херсонщині й вдалий контрнаступ на Харківщині. Тобто додаткові перемоги лише зміцнюватимуть і впевненість людей у перемозі, і позитивні почуття. У нас є значний запас міцності від росойських дій. Особливо від того, що зараз робить РФ, коли намагається знищити критичну інфраструктуру", - пояснив Бурковський.

  • До благодійної платформи UNITED24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу. За чотири місяці вдалося зібрати майже $200 млн, на які придбали машини швидкої допомоги, обладнання для розмінування, дрони-розвідники та багато іншого.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Відео
Суспільство
Україна
Росія
волонтери
ЗСУ
Читайте також:
ЗСУ
Автор Антін Борковський
18 вересня, 2022 неділя
На правому березі Дніпра в 20 тис. росіян закінчується амуніція, пальне, і їжа: їх треба взяти в полон, - генерал Скшипчак
Дмитро Пєсков
17 вересня, 2022 субота
У кремлі відповіли на попередження Байдена щодо застосування ядерної зброї
Сауль Альварес
17 вересня, 2022 субота
Найбагатший боксер світу розповів, кого вважає найкращим бійцем світу
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
13:35
Олександр Петраков
У Росії вимагають дискваліфікувати тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
13:30
Ексклюзив
російський танк
РФ утримує своє угруповання на правому березі Дніпра виключно з політичних мотивів, - нардеп Осадчук
13:28
похорон королеви Єлизавети ІІ
Лише 9 країн не запросили на похорон Єлизавети ІІ. Серед них Росія та Білорусь
13:21
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
Допомога у створенні Фонду відновлення: Зеленський обговорив потенційні напрями співпраці з головою найбільшої у світі інвесткомпанії
13:20
Ексклюзив
Китай
Китай вирощуватиме "власне НАТО", - експерт-міжнародник Краєв
13:04
Дмитро Пєсков
У Кремлі пригрозили "належною відповіддю" на спробу звільнити Крим
12:50
Ціна на газ, Газпром, Росія
Енергетичний шантаж – останній козир РФ, щоб змусити ЄС припинити підтримку України: Росія все поставила на карту, але програє, - The Wall Street Journal
12:49
Наживо
Королева Великої Британії Єлизавета II
Похорон королеви: Британія і світ прощаються з Єлизаветою ІI
12:39
Бріджит Брінк та Дмитро Кулеба
Брінк відповіла на закиди, що США хочуть послаблення РФ, а не перемоги України
12:32
Герман Галущенко
"Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною": Галущенко закликав світ дати жорстку відсіч Росії
12:27
шенгенська віза шенген
Набула чинності заборона в'їзду росіян у Польщу та країни Балтії
12:06
Ексклюзив
кипчаки
Сила мережі
12:04
Бріджит Брінк
Байден чітко сказав, що використання РФ ядерної зброї викличе серйозні наслідки, - посол США в Україні
11:57
Петро Порошенко
Порошенко закликав звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям
11:46
Ексклюзив
Сергій Згурець
Є кілька рівнів ескалації використання тактичної ядерної зброї, - Згурець
11:44
Роберто Де Дзербі
Екстренер "Шахтаря" очолив одного з лідерів АПЛ
11:38
Starlink
SpaceX вивів на орбіту ще 54 супутники. Тепер інтернет від Starlink доступний на всіх континентах
11:37
Ексклюзив
На 2023 рік у держбюджеті закладено 26 млрд грн на відбудову пошкодженої інфраструктури, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:34
арешт кайданки
Окупанти вдруге викрали голову Станіславської громади на Херсонщині
11:11
Кадіївка
"Бавовна" на Луганщині: ЗСУ знищили ворожу базу в Кадіївці
11:11
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк виграла перший титул WTA у кар'єрі
11:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: ціни на долар та євро в обмінниках 19 вересня
10:59
McDonald’s Київ
McDonalds відновлює роботу в Україні: перші три заклади відкриють 20 вересня в Києві
10:55
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
РФ відправила на війну в Україні вже близько 3 тис. в'язнів. Кремль придумав на це "законні" підстави
10:35
талібан
ООН закликала талібів дозволити афганським дівчатам відвідувати середню школу
10:30
вакцинація
Україна отримала 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту та 70 тис. - проти правця і дифтерії
10:30
Руслан Малиновський
Малиновський допоміг "Аталанті" вийти у лідери чемпіонату Італії
10:27
Новини компаній
Ferrexpo підтримала проєкт "Незламна мама" фонду Маші Єфросиніної
10:27
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Тепла у Маріуполі не буде: з РФ везуть 4,5 тис. електрообігрівачів, а проводка міста не витримає таку напругу, - Андрющенко
10:26
ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
10:17
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
За добу Росія втратила в Україні 170 військових, 2 танки та 4 артилерійські системи, - Генштаб ЗСУ
10:09
діти
Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинуло 390 дітей
10:01
Лука Модріч (ліворуч)
"Реал" переміг "Атлетико" у мадридському дербі
09:48
Оновлено
Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС
Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
09:36
Удар по Донеччині - ілюстрація
За 18 вересня на Донеччині від рук окупантів загинули троє мирних жителів
09:30
Збірна Іспанії з баскетболу
Визначився переможець Євробаскету-2022, де Україна дійшла до 1/8 фіналу
09:23
Миколаївська область
Росіяни обстріляли Миколаїв: пошкоджена трамвайна мережа
09:14
Ексклюзив
біженці
Люди масово покидають окуповані міста Херсонщини, - журналіст Батурін
09:05
Російський винищувач Су-34
Британська розвідка пояснила, чому РФ не вдається отримати перевагу над ЗСУ в повітрі
08:55
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
Росія вдарила з "градів" по Нікопольському району: понівечено будинки, водогін і лінію електропередачі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV