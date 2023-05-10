Goal оголосив рейтинг найкращих футбольних тренерів XXI століття

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт Goal.

Видання Goal опублікувало власний рейтинг найкращих футбольних менеджерів XXI століття. У топ-3 увійшов очільник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, легенда "Ман Юнайтед" Алекс Фергюсон і головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

Рейтинг найкращих футбольних тренерів XXI століття:

1. Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")

2. Алекс Фергюсон (Завершив кар'єру)

3. Карло Анчелотті ("Реал Мадрид")

4. Юрген Клопп ("Ліверпуль")

5. Зінедін Зідан (Тимчасово безробітній)

6. Жозе Моурінью ("Рома")

7. Дієго Сімеоне ("Атлетико")

8. Вісенте Дель Боске (Завершив кар'єру)

9. Луїс Енріке (Тимчасово безробітній)

10. Антоніо Конте (Тимчасово безробітній)

Протягом кар'єри 52-річний Хосеп Гвардіола очолював іспанську "Барселону", мюнхенську "Баварію", а з 2016 року тренує англійський "Ман Сіті".

Іспанець завоював два трофеї Ліги чемпіонів, 4 титули АПЛ, 3 чемпіонства в Німеччині й 3 в Іспанії. А також низку інших кубкових трофеїв.