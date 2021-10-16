Гол, пас та перемога: Футболіст збірної України став героєм матчу чемпіонату Італії
Український півзахисник Віктор Коваленко забив за "Спецію" перший гол та допоміг їй перемогти "Салернітану" в матчі чемпіонату Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Коваленко вийшов у стартовому складі "Спеції" на матч 8-го туру чемпіонату Італії проти "Салернітани". На 51-й хвилині українець віддав результативний пас на Давіда Стрелеца, який зрівняв рахунок. На 76-й хвилині Коваленко приніс "Спеції" перемогу.
Для Віктора Коваленка цей гол та результативна передача стали першими у чемпіонаті Італії. У нинішньому сезоні він зіграв за "Спецію" 3 гри.
У підсумку "Спеція" перемогла "Салернітану" 2:1, набрала 7 очок та піднялася на 15-те місце. "Салернітана" з 4 пунктами - 19-та.
Чемпіонат Італії
8-й тур
16 жовтня
"Спеція" - "Салернітана" 2:1
Голи: Стрелец, 51, Коваленко, 76 - Сімі, 39
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