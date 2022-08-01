Голи Мессі та Неймара допомогли ПСЖ виграти перший трофей нового сезону
Голи аргентинця Ліонеля Мессі та бразильця Неймара допомогли ПСЖ перемогти "Нант" у матчі за Суперкубок Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі, який відбувався у Тель-Авіві (Ізраїль), Ліонель Мессі відкрив рахунок на 22-й хвилині. Неймар наприкінці першого тайму збільшив перевагу парижан, а по перерві реалізував пенальті. Ще один гол на рахунку Серхіо Рамоса.
ПСЖ переміг "Нант" 4:0 та виграв перший трофей нового сезону. Це клуб зробив під керівництвом нового головного тренера - Крістофа Галтьє, який у липні замінив на посаді аргентинця Маурісіо Почеттіно.
Для Ліонеля Мессі, який перейшов до французького клубу минулого сезону, цей титул став другим з парижанами. Також він став чемпіоном Франції 2021/2022.
Суперкубок Франції
Фінал
31 липня
ПСЖ - "Нант" 4:0
Голи: Мессі, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57
- 5 липня новим головним тренером ПСЖ став француз Крістоф Галтьє.
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