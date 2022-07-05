ПСЖ призначив нового головного тренера
Новим головним тренером французького футбольного клубу ПСЖ став француз Крістоф Галтьє
Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
Крістоф Галтьє підписав з парижанами контракт на два роки з можливістю подальшого продовження ще на один сезон.
Попереднім місце 55-річного Галтьє була "Ніцца", яка минулого сезону фінішувала в чемпіонаті Франції п'ятою та дійшла до фіналу кубка країни. У 2021 році він працював з "Ліллем", який привів до золотих медалей національної першості.
Також Галтьє раніше очолював "Сент-Етьєн" та "Марсель".
- 5 липня аргентинця Маурісіо Почеттіно звільнили з посади головного тренера французького футбольного клубу ПСЖ.
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