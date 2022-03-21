Голлівудська актриса Віра Фарміґа зачитали українською вірш Симоненка

Голлівудська актриса опублікувала у себе в Instagram відео, як читає українською мовою вірш Василя Симоненка "Люди – прекрасні", передає "Espreso.TV".



Після прочитання вірша, Віра Фарміґа висловила слова солідарності з українцями.

"Мої українці, мої друзі, ми чуємо вас, ми бачимо вас і стоїмо солідарно з вами. Ви хоробро захищаєте прекрасну землю України, ваш вибір і подвиги будуть пам’ятати багато поколінь. Слава Україні! ", - сказала актриса.

Довідка: Віра Фарміґа має українське коріння, батьки її мами емігрували до США після Другої світової війни, а батько Фарміґи народився в Україні, але виріс в Аргентині. Віра була вихованкою української скаутської організації "Пласт". У 2010-у році Віру було номіновано на "Оскар" в категорії найкраща жіноча роль другого плану.

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