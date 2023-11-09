Голлівудські актори припиняють страйк після того, як домовилися зі студіями

Про це пише Reuters.

Зазначається, що страйк, який тривав 118 днів закінчився одразу після півночі. У заяві профспілки SAG-AFTRA йдеться, що її комітет на переговорах одноголосно проголосував за підтримку угоди.

Новий трирічний контракт, який оцінюється в понад 1 мільярд доларів, включає підвищення мінімальної зарплати та новий бонус за участь у потоковому перегляді. Угода також передбачає захист від несанкціонованого використання зображень, створених штучним інтелектом (AI).

Організація заявила, що "з нетерпінням чекає, коли галузь відновить роботу з розповідання чудових історій". З припиненням страйку Голлівуд може розгорнути виробництво вперше з травня.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.