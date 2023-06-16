"Голос Америки" відмовився від співпраці з російським пропагандистом Гаррі Княгницьким
"Голос Америки" вирішив не продовжувати контракт щодо співпраці з російським пропагандистом і колишнім кореспондентом російського телеканалу НТВ Гаррі Княгницьким
Про це йдеться у відповіді на запит редакції "Детектора медіа".
"Голос Америки" завершив перевірку двох своїх російськомовних журналістів, розпочату на початку цього року під керівництвом зовнішнього рецензента з великим досвідом як у євразійській, так і в американській журналістиці", - зазначили в "Голосі Америки".
Там додали, що рецензент провів інтерв'ю з персоналом і журналістами, після чого представив свої висновки виданню. Відтак "Голос Америки" ухвалив рішення припинити співпрацю з Княгницьким.
"Голос Америки" не буде використовувати опцію щодо продовження контракту з Гаррі Княгницьким, який приєднався до "Голосу Америки" минулої осені", - ідеться у відповіді.
Водночас видання не розірвало контракт із Дар'єю Давидовою. Вона три роки працювала фрилансеркою в "Голосі Америки".
Довідково. Гаррі Княгницький розпочав співпрацю з "Голосом Америки" восени 2022 року. Після цього працівники редакції звернулися до свого менеджменту із вимогою переглянути призначення Княгницького та журналістки Дар'ї Давидової, яку звинувачували в легітимізації анексії Криму.
Раніше Княгницький працював воєнним кореспондентом на російському телеканалі НТВ. Там він знімав пропагандистські сюжети про війну Росії проти України. Мовиться, зокрема, про матеріали про "терориста" Олега Сенцова, "приєднання" Кримі та "геноцид" жителів Донбасу.
- 25 лютого телеканал "Голос Америки" відсторонив від роботи журналістів Гаррі Княгницького та Дар'ю Давидову, 15 їхніх колег підписали спільний лист із звинуваченнями в пропаганді Кремля.
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