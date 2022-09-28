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Голосувати на псевдореферендумах "не змушували" і входження до РФ "принесе територіям мир": нові фейки роспропаганди

28 вересня, 2022 середа
11:10
Суспільство фейк фейкові новини

Росіяни брешуть, що не змушували українців "голосувати" за входження до РФ на псевдореферендумах і що США використовують Україну як найманця проти Росії

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

За словами постпреда РФ при ООН, "входження тимчасово окупованих територій України до складу Росії принесе на ці території мир, якого там не бачили вісім років, оскільки РФ розвиватиме тимчасово окуповані території України, що Київ прагнув перетворити на руїни, як розвивала Крим".

Також російський посол у США Анатолій Антонов поширював маніпулятивну тезу про те, що нібито "Вашингтон наближається до небезпечної межі, стаючи стороною конфлікту в Україні, дипломатичні зусилля щодо врегулювання не будуть ефективними, поки Захід використовує київський режим як найманця проти Росії".

Колаборант і гауляйтер тимчасово окупованих територій Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що референдум про входження області до складу РФ був першим випадком у регіоні, коли люди справді мали вибір: "попри те, що було багато заяв, ніби хтось когось змушував, ніхто нікого не змушував. Тут був вибір, до цього в Україні вибору фактично не було".

  • 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Україна
Росія
Крим
референдум
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
фейк
США
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