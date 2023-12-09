"Голосуватимуть не люди, а будинки": перед виборами президента РФ окупанти на Луганщині перевіряють населення, - ОВА
Напередодні президентських виборів у Росії загарбники у тимчасово окупованій Луганській області здійснюють обхід населення по будинках, а з 1 січня заборонять надавати медичну допомогу мешканцям без паспорта РФ
Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Вибори президента РФ мають відбутися в березні і триватимуть три дні. Протягом усього терміну волевиявлення у так званій ЛНР дозволили застосовувати подомівковий обхід населення", - пише він у телеграм.
За словами очільника ОВА, чи є у квартирі або будинку людина, засвідчуватимуть виключно члени виборчої комісії. А їм потрібно виправдати довіру окупаційної влади.
Крім того, з 1 січня окупанти припинять надавати медичні послуги українцям, які не погодились отримати російські паспорти.
"Схему вирішили перевірити на Старобільщині, де у грудні відмовляють у допомозі всім непаспортизованим, а в аптеці неможливо одержати ліки навіть для важкохворих", - наголошує голова Луганської ОВА.
- Російська влада напередодні президентських виборів у 2024 році вже повідомила регіонам, які результати голосування мають бути. При цьому там заявляють, що явка виборців цього року перевищуватиме 70%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.36
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе