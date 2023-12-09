"Голосуватимуть не люди, а будинки": перед виборами президента РФ окупанти на Луганщині перевіряють населення, - ОВА

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Вибори президента РФ мають відбутися в березні і триватимуть три дні. Протягом усього терміну волевиявлення у так званій ЛНР дозволили застосовувати подомівковий обхід населення", - пише він у телеграм.

За словами очільника ОВА, чи є у квартирі або будинку людина, засвідчуватимуть виключно члени виборчої комісії. А їм потрібно виправдати довіру окупаційної влади.

Крім того, з 1 січня окупанти припинять надавати медичні послуги українцям, які не погодились отримати російські паспорти.

"Схему вирішили перевірити на Старобільщині, де у грудні відмовляють у допомозі всім непаспортизованим, а в аптеці неможливо одержати ліки навіть для важкохворих", - наголошує голова Луганської ОВА.