Голова G20 Відодо у червні планує відвідати Україну та Росію, - France24
Голова G20, президент Індонезії Джоко Відодо після участі в саміті G7 у Німеччині 26-27 червня планує відвідати Україну та Росію
Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву очільниці МЗС Індонезії Ретно Марсуді.
"Візит президента підкреслює стурбованість Індонезії гуманітарними питаннями. Країна спробує зробити свій внесок у врегулювання продовольчої кризи, спричиненої війною, а також її наслідків", - сказала Марсуді.
За її словами, Відодо планує прибути до Києва та Москви після участі у саміті G7 у Німеччині. Він відбудеться 26-27 червня.
Президент Індонезії стане першим очільником азійської країни, який відвідає Україну та Росію після того, як РФ вторглася до України.
- 27 квітня президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді 2022 року в Індонезії. За словами президента України, він отримав запрошення під час перемовин з Джоко Відодо.
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