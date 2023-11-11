Голова Харківської ОВА Синєгубов очолив обласну асоціацію футболу
У п'ятницю, 10 листопада, у Харкові відбулася 5-та позачергова конференція Харківської обласної асоціації футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Оскільки термін дії повноважень попереднього очільника ХОАФ закінчився, на конференції обрали нового голову футбольної асоціації Харківщини.
Під час голосування делегати одноголосно підтримали кандидатуру керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"Планую особисто звернути увагу на дитячо-юнацький футбол, його перспективи розвитку в умовах сьогодення. І все ж головним у роботі бачу забезпечення безпечного дозвілля та спортивних заходів для наших громадян", – сказав Синєгубов.
- 9 листопада стало відомо, що у селищі Коротич Харківського району будують школу під землею. Планується, що навчальний заклад зможе вмістити до 500 дітей і педагогічних працівників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе