Голова Харківської ОВА Синєгубов очолив обласну асоціацію футболу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Оскільки термін дії повноважень попереднього очільника ХОАФ закінчився, на конференції обрали нового голову футбольної асоціації Харківщини.

Під час голосування делегати одноголосно підтримали кандидатуру керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Планую особисто звернути увагу на дитячо-юнацький футбол, його перспективи розвитку в умовах сьогодення. І все ж головним у роботі бачу забезпечення безпечного дозвілля та спортивних заходів для наших громадян", – сказав Синєгубов.