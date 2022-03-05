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Головна війна з Росією Голова Київської ОВА: "У психоневрологічний диспансер в Бородянці, ймовірно, зайшов підрозділ кадирівців"

Голова Київської ОВА: "У психоневрологічний диспансер в Бородянці, ймовірно, зайшов підрозділ кадирівців"

5 березня, 2022 субота
17:46
війна з Росією

З'явилася інформація про те, що кадирівці захопили місцевий психоневрологічний інтернат у Бородянці й ведуть вогонь по позиціях українських захисників. Наразі ця інформація перевіряється. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Еспресо.TV.

"З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадирівців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії", - заявив Кулеба.

Він також зазначив, що за попередніми даними, в закладі наразі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом стали заручниками.

За словами голови ОВА, інформація наразі перевіряється, однак якщо вона підтвердиться - цей випадок стане черговим в низці військових злочинів Російської Федерації.

  • Нагадаємо, українські військові вигнали з Миколаєва окупантів, захопили їхню техніку та взяли в полон кількох військових РФ.

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