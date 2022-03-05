Українські військові вигнали з Миколаєва окупантів, захопили їхню техніку та взяли в полон кількох військових РФ, - ОВА

Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і Нацполіція.



"Окупантів вибили із міста. Ми маємо багато трофейної техніки", - написав Віталій Кім.



За його словами, росіян вигнали не тільки з Миколаєва, Кульбакіного, а зараз вони тікають - здебільшого в бік Шевченка, Луча та Снігурівки. Очільник ОВА зауважив, що в місті немає жодної російської техніки.



"Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити - громадянське затримання", - додав Віталій Кім.



За його словами, є втрати серед мирних мешканців Миколаєва.



"Величезна подяка військовим за їхню роботу! Повітряну тривогу знімаємо!" - наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Також Нацполіція спільно із ЗСУ затримала російських окупантів.

"+4 саме таку кількість полонених російських військовослужбовців, які були на підступах до Миколаєва, затримали військові Збройних сил України разом із поліцейськими", - заявили в поліції.



Окупанти потрапили в засідку біля військового аеродрому, де від 4 березня тривають бої. Полонених затримають у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства.



Нацполіція закликала українців телефонувати у 102 в разі виявлення підозрілих осіб.



"Гуртуймося та допомагаємо одному одному!" - наголосили в поліції.

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