Українські військові вигнали з Миколаєва окупантів, захопили їхню техніку та взяли в полон кількох військових РФ, - ОВА
ЗСУ вибили російських окупантів з міста, захопили трофейну техніку та затримали чотирьох російських військових
Про це повідомили очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім і Нацполіція.
"Окупантів вибили із міста. Ми маємо багато трофейної техніки", - написав Віталій Кім.
За його словами, росіян вигнали не тільки з Миколаєва, Кульбакіного, а зараз вони тікають - здебільшого в бік Шевченка, Луча та Снігурівки. Очільник ОВА зауважив, що в місті немає жодної російської техніки.
"Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити - громадянське затримання", - додав Віталій Кім.
За його словами, є втрати серед мирних мешканців Миколаєва.
"Величезна подяка військовим за їхню роботу! Повітряну тривогу знімаємо!" - наголосив очільник Миколаївської ОВА.
Також Нацполіція спільно із ЗСУ затримала російських окупантів.
"+4 саме таку кількість полонених російських військовослужбовців, які були на підступах до Миколаєва, затримали військові Збройних сил України разом із поліцейськими", - заявили в поліції.
Окупанти потрапили в засідку біля військового аеродрому, де від 4 березня тривають бої. Полонених затримають у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства.
Нацполіція закликала українців телефонувати у 102 в разі виявлення підозрілих осіб.
"Гуртуймося та допомагаємо одному одному!" - наголосили в поліції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе