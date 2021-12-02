Голова Комітету виборців Кошель вважає, що із фракції "Слуги народу" можуть вийти ще кілька нардепів

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Монобільшість існує лише юридично. Реально її немає. Наша огранізація проводила кілька досліджень, ми брали всі голосування, які стали законами і в нас є всі підстави стверджувати, що з початку цього року існує лише одна коаліція - це "Слуга народу" і група "За майбутнє". Також в критичних голосуваннях, ми бачимо підтримку групи "Довіра"", - сказав Кошель.



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На його думку, монобільшість не здатна самостійно приймати рішення.



"Можливо, це йдеться про поодинокі рішення, коли включається Офіс президента. Монобільшості, як такої немає", - додав аналітик.



За його словами, у останні місяці у фракції "Слуга народу" пішли дві лінії розколу.



"Перша - це (ексспікер Ради Дмитро, - ред) Разумков і його група. Це був показовий крок 20 "слуг", які пішли всупереч лінії партії. І друге - це політики, які формально чи ні, були частиною команди президента. Це Арсен Аваков, лікар Євген Комаровський та журналісти Дмитро Гордон і Савік Шустер, які публічно заявили, що виступають проти позиції влади", - заявив Кошель.



Він додав, що протягом останннього парламентського тижня "можемо очікувати ще кілька заяв мажоритарників про вихід з складу фракції "Слуга народу"".

Нагадаємо, що за державний бюджет-2022 проголосувало 215 нардепів з СН.