Нардеп від "Слуги народу" Соха розкритикував Зеленського за кадрові рішення та оголосив про вихід із фракції
Нардеп від "Слуги народу" Роман Соха у Верховній Раді розкритикував кадрову політику Володимира Зеленського
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Пане президенте, ви обіцяли, що в наших лавах будуть "нові обличчя". Люди, які ніколи не були в політиці, які не є дотичними до "схем" і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників. Сьогодні я бачу призначення пана Шурми (призначення Ростислава Шурми заступником керівника ОП - ред.) заступником Офісу президента - це колишній функціонер проросійського “опозиційного блоку", - сказав Соха.Нардеп також звинуватив Шурму в корумпованості та махінаціях на виборах у Запоріжжі.
"У нас війна, а куратором економіки в Офісі президента призначають людину, яка має такий бекграунд та репутацію і яка точно не була прихильником європейського шляху України в минулому. То що відбувається? Це не те, що ми обіцяли людям", - сказав Соха.
Нардеп додав, що кілька разів звертався до керівництва партії щодо занепокоєння рішеннями влади від свого імені та від імені інших людей.
"Але нас не чують! Для мене особисто Шурма - це остання крапля. Мені дуже соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста "харківських угод" Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах…Саме тому я прийняв важке, але справедливе рішення - я виходжу з фракції “Слуга народу", - сказав Соха
- Нагадаємо, 23 листопада президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника ОПУ ексгендиректора "Запоріжсталі", ексголову Запорізької регіональної організації "Опозиційного блоку" Ростислава Шурму.
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