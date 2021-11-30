Нардеп від "Слуги народу" Соха розкритикував Зеленського за кадрові рішення та оголосив про вихід із фракції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Пане президенте, ви обіцяли, що в наших лавах будуть "нові обличчя". Люди, які ніколи не були в політиці, які не є дотичними до "схем" і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників. Сьогодні я бачу призначення пана Шурми (призначення Ростислава Шурми заступником керівника ОП - ред.) заступником Офісу президента - це колишній функціонер проросійського “опозиційного блоку", - сказав Соха.

Нагадаємо, 23 листопада президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника ОПУ ексгендиректора "Запоріжсталі", ексголову Запорізької регіональної організації "Опозиційного блоку" Ростислава Шурму.

Нардеп також звинуватив Шурму в корумпованості та махінаціях на виборах у Запоріжжі."У нас війна, а куратором економіки в Офісі президента призначають людину, яка має такий бекграунд та репутацію і яка точно не була прихильником європейського шляху України в минулому. То що відбувається? Це не те, що ми обіцяли людям", - сказав Соха.Нардеп додав, що кілька разів звертався до керівництва партії щодо занепокоєння рішеннями влади від свого імені та від імені інших людей."Але нас не чують! Для мене особисто Шурма - це остання крапля. Мені дуже соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста "харківських угод" Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах…Саме тому я прийняв важке, але справедливе рішення - я виходжу з фракції “Слуга народу", - сказав Соха

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