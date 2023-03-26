Про це інформує у твіттері Рафаель Гроссі.

"У дорозі на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі оцінити ситуацію з ядерної безпеки та безпеки на об'єкті", - пише гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що продовжує свої зусилля для захисту Запорізької атомної електростанції під час "безперервного військового конфлікту".

"Очолюватиму нашу наступну регулярну ротацію експертів МАГАТЕ на об’єкті", - додав Гроссі.