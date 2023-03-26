Голова МАГАТЕ вирушив на тимчасово окуповану РФ Запорізьку атомну електростанцію
26 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що разом з експедицією вирушив на ротацію на тимчасово окуповану Росією Запорізьку АЕС
Про це інформує у твіттері Рафаель Гроссі.
"У дорозі на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі оцінити ситуацію з ядерної безпеки та безпеки на об'єкті", - пише гендиректор МАГАТЕ.
Гроссі наголосив, що продовжує свої зусилля для захисту Запорізької атомної електростанції під час "безперервного військового конфлікту".
"Очолюватиму нашу наступну регулярну ротацію експертів МАГАТЕ на об’єкті", - додав Гроссі.
- Нагадаємо, 9 березня Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння черговим знеструмленням ЗАЕС, яке відбулось унаслідок масованого ракетного обстрілу України росіянами. Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку станції.
- В Енергоатомі назвали найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС - оточення її українськими військами без обстрілів станції.
- 22 березня МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається.
- 25 березня повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі наступного тижня.
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