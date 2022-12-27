Голова оборонного комітету бундестагу розкритикувала Шольца за відмову надавати танки Україні

Про це Штрак-Ціммерманн сказала в інтерв'ю RND.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн зауважила, що Німеччина могла б допомогти України в її боротьбі, проте у відомстві канцлера "місяцями бракувало волі"

"Відмова канцлера дати Україні танки у боротьбі за виживання не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна. Ситуація, особливо для мирного українського населення, катастрофічна. Вибачте за виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що постачання танків було б особливою провокацією для Росії. Ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів. Доставка танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій", – сказала вона.

Штрак-Ціммерманн вважає, що відмова надавати танки Україні спровокована не стільки страхом перед ескалацією конфлікту, скільки впливом російського наративу, начебто Захід і НАТО таким чином провокуватимуть РФ.

"Очевидно, російський наратив спрацьовує і заважає декому у канцелярії надати Україні такі необхідні танки. Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв", – зазначила вона.

Голова оборонного комітету бундестагу припустила, що блокувати постачання танків пану Шольцу пропонують його радники, але наголосила, що саме канцлер несе відповідальність.

"Вважаю цю відмову дуже великою помилкою. Мене злить, коли озираюся за останні кілька місяців і бачу, які абсурдні дискусії у нас були. Скільки часу минуло, щоб ми могли допомогти. Ці консультанти завжди за хвилею, зовсім не думаючи стратегічно. Зима: зараз українські військові тренуються на Marder і Leopard 2. Тепер потрібно негайно розпочати підготовку, щоб нарешті стати перед хвилею та доставити матеріал, який матиме великий вплив, лише за кілька тижнів", – зауважила Штрак-Ціммерманн.

Утім голова комітету з питань оборони не втрачає надії на те, що наступного року Німеччина таки поставить в Україну бойові танки та бронетранспортери,

"Коли я озираюся назад на те, як частина федерального уряду виступала проти постачання важкої зброї в березні та квітні цього року, так, я все ще маю цю надію. Так чи інакше, але ми з колегами не припинимо наполягати, доки це нарешті не буде реалізовано", – сказала вона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 грудня закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих 8 грудня в ефірі Еспресо висловив переконання, що найближчим часом Україна отримає танки Leopard від Німеччини, й зазначив, що отримання їх дасть змогу ЗСУ впевнено перейти до наступальних дій на всій лінії фронту

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