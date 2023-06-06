Голова ОВА обурився темпами ліквідації наслідків ракетного удару по передмістю Дніпра, де загинула дитина
Голова ОВА Сергій Лисак обурився темпами ліквідації наслідків ракетного удару по передмістю Дніпра, якого окупанти завдали 3 червня. Тоді загинула дитина
Про перебіг робіт із ліквідації наслідків удару він повідомив 6 червня у Telegram.
"Потрощені дахи, що й досі не розібрані. Будівельне сміття, що й досі не вивезене. Експертна оцінка пошкоджень, що й досі як слід не проведена. Матеріальна допомога, що й досі не визначена й не виділена. Люди, які не розуміють, як бути далі. Цей список можна продовжувати… Був вражений бездіяльністю Підгородненської громади. Виїхав на місце розібратися. Поспілкувався з людьми. Висновок: така робота місцевої влади неприпустима", – написав Лисак.
За його словами, громади області вже не раз потрапляли під ворожі удари, але в жодному з випадків не було такої байдужості з боку органів місцевого самоврядування.
"Доручив голові громади негайно вирішити всі проблемні питання. Бо так не можна", - наголосив голова ОВА.
- Увечері 3 червня окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у місті Підгороднє Дніпропетровській області, що фактично є передмістям Дніпра. Загинула маленька дівчинка, 22 людини дістали поранення.
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