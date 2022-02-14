Голова руху #SaveФОП анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого

Про це він сказав під час пресконференції 14 лютого.



"Наш протест триває, він безстроковий. 17 лютого ми знову на площі Конституції під Верховною Радою", - зазначив Доротич.



Він нагадав, що #SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.



На його думку, така вимога призводить до додаткових витрат підприємців. При цьому Державна податкова служба розробила безкоштовне програмне забезпечення, яке дає змогу використовувати як РРО смартфон або планшет.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.

25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.

26 січня учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим.