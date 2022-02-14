Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Голова руху #SaveФОП анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого

Голова руху #SaveФОП анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого

14 лютого, 2022 понедiлок
15:36
Суспільство

Голова руху #SaveФОП Сергій Доротич анонсував акцію протесту біля ВР 17 лютого проти обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО)

Про це він сказав під час пресконференції 14 лютого.

"Наш протест триває, він безстроковий. 17 лютого ми знову на площі Конституції під Верховною Радою", - зазначив Доротич.

Він нагадав, що #SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

На його думку, така вимога призводить до додаткових витрат підприємців. При цьому Державна податкова служба розробила безкоштовне програмне забезпечення, яке дає змогу використовувати як РРО смартфон або планшет.

  • Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
  • 17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
  • 25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.
  • 26 січня учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
протест
мітинг
акція протесту
підприємці
SaveФОП
Читайте також:
Верховна рада
13 лютого, 2022 неділя
Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували, введення воєнного стану не обговорювали, - нардеп Железняк
13 лютого, 2022 неділя
48 годин минуло, пояснень від РФ немає. Ми переходимо до наступного кроку, - Кулеба
Роман Костенко
11 лютого, 2022 п'ятниця
Ми готові битися, але потрібно, щоб НАТО закрило небо і чергувало в морі, - нардеп Костенко
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.23
    Купівля 28.23
    Продаж 28.89
  • EUR
    Купівля 31.99
    Продаж 32.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 лютого
15:42
США нададуть Україні макрофінансову допомогу: Кулеба та Блінкен провели переговори
15:39
У Києві через COVID-19 на "дистанційці" перебувають 19 шкіл і понад 4 тис. класів
15:33
Руслан Стефанчук
Зміни в Конституції щодо членства України в НАТО зараз не обговорюються, - Стефанчук
15:33
Плани РФ щодо нового вторгнення досить очевидні, але ще є час, щоб відступити, - Джонсон
15:32
Увімкнуть сирени: у Миколаєві 16 лютого перевірятимуть систему оповіщення
15:28
Турецькі астрономи знайшли дві нові планети у зоряній системі Kepler-451
15:28
Маленький Владиславчик слабне на очах. Дитину врятує лише один укол, вартість якого понад 2 мільйони доларів
15:24
Уряд Німеччини назвав Нормандський формат "дуже живим"
15:02
POS-термінал
"Банківська система є стабільною": Українська асоціація платіжних систем висловила підтримку НБУ на тлі загрози від РФ
15:00
Олег Жданов
"Суходолом росіяни реально не зможуть дійти навіть до Києва", - Олег Жданов
14:57
Олексій Резніков
Резніков зідзвонився з міністром оборони Білорусі: домовилися про обмін візитами аташе на військових навчаннях "Заметіль" і "Союзна рішучість"
14:56
Латвійська авіакомпанія airbaltic організує додаткові рейси з Києва до Риги через зростання попиту
14:56
вибух в магазині Франція
У Франції внаслідок вибуху в магазині загинули сім людей
14:43
Денис Монастирський
"Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний нашим спецназом": Монастирський звернувся до українців щодо загрози від РФ
14:36
Греція заявила про вбивство на Донеччині двох етнічних греків українськими військовими, - Європейська правда
14:33
Аліна Паш
"Звертатимусь до правоохоронців": Стерненко заявив, що Alina Pash могла підробити довідку від ДПСУ про відвідини окупованого Криму
14:22
Габріель Бусанелло
"Дніпро-1" оголосив про трансфер бразильського футболіста за 1,5 млн євро
14:13
ОБСЄ
Польща підтвердила дату зустрічі ОБСЄ щодо агресії РФ проти України
14:06
На Дніпропетровщині вантажівка Ford зіштовхнулася з легковиком, троє людей постраждали і одна загинула
14:02
єПідтримка
З 14 лютого українці віком від 60 років можуть оплатити комунальні послуги грошима з "єПідтримки"
13:58
путін шойгу автомат
Бомби на Україну можуть впасти за кілька хвилин після наказу Путіна, - заступник міністра оборони Британії
13:50
"Динамо" U-19
"Динамо" дізналось суперника у юнацькій Лізі УЄФА
13:44
G7
Міністри G7 попередили про економічні санкції проти РФ у разі нового вторгнення в Україну
13:41
Посольство Греції у Києві
Греція скорочує консульство у Києві і посилює штат у Маріуполі
13:40
Київ карантин
Київ перейшов до "жовтої" зони карантину
13:38
Віталій Кличко
У кожному районі Києва створили комісії з питань евакуації населення, - Кличко
13:37
Естонія не буде евакуйовувати своє посольство в Києві та не відкликатиме інструкторів
13:20
У Києві повідомили про замінування відділень "Укргазбанку"
13:18
Дмитро Пєсков
Пєсков: відмова України від вступу до НАТО була би кроком до відповіді на занепокоєння РФ
13:18
Ексклюзив
дипломати
Переїжджають не всі: як у Львові готуються до переїзду дипломатів
13:07
Олімпіада-2022, бобслей
Олімпіада-2022: Усі медалісти 10-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
13:01
літак
Найбільша авіакомпанія Норвегії припинила польоти над Україною через загрозу вторгнення РФ
13:01
тероборона в Києві
"Єдине вікно", гаряча лінія та рекрутинговий центр: Кличко про організацію підготовки тероборони в Києві
12:52
Еліна Світоліна
Світоліна залишилась у топ-15 найкращих тенісисток світу
12:48
Андрій Мельник
Посол у Німеччині закликав Берлін надати Україні тисячі протитанкових ракет
12:47
Протест за відставку Шкарлета
Студенти під ОП вимагають відставки очільника МОН Шкарлета та ректора НАУ Луцького
12:42
Олег Ніколенко
Членство в НАТО було б найкращою гарантією безпеки для України, - МЗС
12:35
ОБСЄ
Загроза від РФ: зустріч ОБСЄ за запитом України імовірно пройде 15 лютого
12:27
Сауль Альварес
Російський боксер кинув виклик найкращому боксеру світу
12:21
Руслан Стефанчук
Рада ініціює звернення до міжнародної спільноти у зв'язку з військовою ескалацію РФ щодо України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV