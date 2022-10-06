English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Голові НБУ Шевченку повідомили про підозру

Голові НБУ Шевченку повідомили про підозру

6 жовтня, 2022 четвер
13:21
Суспільство Кирило Шевченко

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва "Укргазбанком", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень

Про це повідомляє пресслужба САП.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

У відомстві додали, що для цього службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "послуги" банк щомісячно незаконно виплачував цим особам грошову винагороду.

Слідством встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

У вказаному справі про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких діючий Голова НБУ Кирило Шевченко, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. 

"Факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування діючого Голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України", – йдеться в повідомленні.

  • У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

  • Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
НБУ
Читайте також:
Ракетний удар
6 жовтня, 2022 четвер
Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині: пошкоджено будинки
Odrygenna_vojin
Автор Христина Парубій
5 жовтня, 2022 середа
Герої України. Воїн 103-ї бригади Сил ТрО Шаман: приїхав у відпустку, щоб одружитися
5 жовтня, 2022 середа
Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.18
    Купівля 40.18
    Продаж 41.05
  • EUR
    Купівля 39.08
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
14:07
Маріуполь окупанти
До Донецька виїхали вантажівки з окупантами, а в школі біля Маріуполя розмістилося понад 200 росіян
14:03
на фото: командири полку "Азов"
Медійність не допомагає. Начальник штабу "Азов" сказав, що робити родичам полонених
14:02
Ексклюзив
обмін полоненими
Другого Медведчука у нас немає, але є ідея набрати обмінний фонд для визволення наших полонених, - начальник штабу полку "Азов"
14:02
росія хакер
Стирає цифровий слід: РФ вигадала спосіб, як поширювати дезінформацію через телеграм, - дослідження Nisos
14:01
техніка
Лише за добу 4 танки, гаубиці, бронемашини та 12 окупантів. Морські піхотинці показали, як знищують ворога
13:51
Окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район
Нікопольські підприємства працюють попри обстріли, питання з евакуацією не стоїть, - обласна рада
13:51
діти
На Херсонщині окупанти пропонують "оздоровити" дітей у Криму, щоб взяти у заручники, - депутат облради
13:45
На фто: актор Олександр Печериця
"Не вмів поводитися зі зброєю": українська зірка фільму "Гіркі жнива" Печериця розповів, як наважився піти в ЗСУ
13:36
навчальні стрільби
На Полтавщині 6–9 вересня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
13:34
ССО Азов
Спецслужби РФ пропонували азовцям "знищити Захід і США", - Кортевич
13:32
Україна та Північна Македонія підписали оновлення про вільну торгівлю
Україна та Північна Македонія підписали оновлення про вільну торгівлю
13:29
Ексклюзив
Азовсталь
Декого забрали сепаратисти та "л/днрівці": начальник штабу полку "Азов" Кротевич заявив, що домовленості з Червоним Хрестом не були дотримані
13:29
пресконференція командирів Азов
Зеленський, Залужний, Буданов: Командир "Азову" мав зв'язок з українською владою на час виходу з "Азовсталі"
13:21
Ексклюзив
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
Начальник штабу полку сказав, як можна допомогти "Азову"
13:18
Ексклюзив
Стартував великий процес з повернення оборонців Маріуполя, - начальник штабу полку "Азов" Кротевич
13:13
Хачатур Матевосян
В Україні ліквідували командира роти російських снайперів, - офіцер ЗСУ Штефан
12:58
Оленівка. Місце трагедії
41 загиблий, але списки збирають: азовець Кротевич про загиблих в Оленівці
12:54
На фото: актор Кевін Спейсі
Звинувачення у сексуальних домаганнях: у Нью-Йорку відбудеться суд над Кевіном Спейсі
12:49
Військові навчання
Проводяться навчання для саперів: мешканців Київщини закликали не лякатись звуків вибухів
12:41
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
Багато звільнених з полону азовців не готові до спілкування зі ЗМІ, - офіцер розвідки полку "Азов" Самойленко
12:39
Ексклюзив
Ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів, - виконувач обов'язків командира полку "Азов" Надточій
12:27
OPINION
Сергій Марченко
Суддя Львов вийшов сухим із води
12:25
По який бік?
12:20
Сумщина після російського обстрілу
Росіяни обстріляли Сумщину й Чернігівщину з артилерії та дронів: пошкоджено будинки
12:14
Бред Пітт
Пітт відреагував на звинувачення Джолі щодо побиття її та дітей
12:12
Неподалік від Греції затонули два човни з мігрантами, 15 людей загинуло
12:01
Ексклюзив
українська мова
До проєкту "Єдині" звернулися 38 тис. українців, які хочуть знати українську мову, - керівниця організації
12:01
5 книг, які перевернуть вашу свідомість
Тарантіно по-японськи, штурм у Києві та богемна втіха – 5 книг, які перевернуть вашу свідомість
11:53
Роман Ликов
В Україні знищили лейтенанта армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
11:45
Ілон Маск
Спираючись на дані 10-річної давнини: Маск заявив, що Схід України "віддає перевагу Росії"
11:36
Литва прапор
Литовські прикордонники за добу розвернули на кордоні 122 "мігрантів Лукашенка"
11:34
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
11:21
на фото: Саманта Пауер
До Києва прибула адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
11:20
На Донеччині за добу окупанти вбили 4 мирних мешканців, знайдено ще 10 загиблих у деокупованих містах
11:19
ракетний удар
Росіяни вдруге за добу вдарили ракетами по Запоріжжю
11:09
На фото: актриса та модель Памела Андерсон
Від соромʼязливості до Playboy: Памела Андерсон випускає книгу мемуарів
11:07
Ексклюзив
Розмінування Київщини триває
Україна стає лідером у рейтингу мінної проблематики, - виконавчий директор ГО "Асоціація саперів" Пістрюга
11:02
Запоріжжя, ракета, ППО, обстріл, руйнування
Стріляли з артилерії й танків: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 27 цивільних об'єктів
10:58
Ексклюзив
російські окупанти
У Херсоні величезна кількість російських військових, щоночі вони переміщують техніку, - журналіст Нікітенко
10:57
посольство США
Три чверті американців за подальшу підтримку України всупереч погрозам РФ, - опитування Reuters/Ipsos
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV