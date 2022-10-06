Голові НБУ Шевченку повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба САП.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

У відомстві додали, що для цього службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "послуги" банк щомісячно незаконно виплачував цим особам грошову винагороду.

Слідством встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

У вказаному справі про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких діючий Голова НБУ Кирило Шевченко, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

"Факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування діючого Голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України", – йдеться в повідомленні.

У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

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