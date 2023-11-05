Головна мета не оточити Сектор Гази, а знищити інфраструктуру терористів ХАМАС, - прессекретар ЦАХАЛу Уколова

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Ніхто не планує здавлювати Сектор Гази й оточувати його. В Секторі Гази є декілька міст. Місто Газа знаходиться на півночі Сектора й саме тут концентрується основна робота ЦАХАЛу. В нас немає мети оточити Сектор Гази. Основна мета ЦАХАЛу полягає в тому, щоб завдати удару інфраструктурі терористів ХАМАС. Від самого початку бойових дій ми усіма способами закликали жителів Сектора Газа на півночі евакуюватись на південь. Оскільки всі наші удари сконцентровані на півночі Сектора", - пояснила Уколова.

Прессекретар ЦАХАЛу додала, що терористи намагаються перешкодити евакуації цивільних жителів міста Газа

"Навіть після того, як ЦАХАЛ зміг оточити місто Газа, ми створили спеціальний коридор через який всі громадяни міста можуть ще евакуюватись. Варто відзначити, що коли ми відкрили цей коридор, то терористи атакували цю територію протитанковими ракетами. Тобто, вони почали перешкоджати тому, щоб цивільні громадяни змогли евакуюватись із міста", - додала вона.

На зустрічі 4 листопада держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністрами закордонних справ арабських країн він підтримав "гуманітарні паузи", але запевнив, що припинення вогню дозволить ХАМАСу перегрупуватись.

4 листопада бойовики ХАМАСу атакували військовослужбовців ЦАХАЛу, які проводили операцію з відкриття гуманітарного маршруту Салах ад-Дін для евакуації жителів на південь.