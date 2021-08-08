Головна юристка Навального втікла до Туреччини, - джерела
Очільниця юридичної служби створеного Олексієм Навальним російського недержавного "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Любов Соболь у неділю, 8 серпня 2021 року, не узгоджуючи свої дії з владою, вилетіла до Туреччини
Після того вона має намір вирушити до іншої країни, передає Еспресо.TV.
Першим пр оце повідомив пропутінський пропагандистсько-розважальний телеканал "Рен-ТВ".
Пізніше - з посилання на свої джерела - інформацію підхопили державні інформагенції ТАСС та "Інтерфакс".
Підтверджень від самої Соболь наразі немає.
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