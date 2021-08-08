Головна юристка Навального втікла до Туреччини, - джерела

Після того вона має намір вирушити до іншої країни, передає Еспресо.TV.



Першим пр оце повідомив пропутінський пропагандистсько-розважальний телеканал "Рен-ТВ".



Пізніше - з посилання на свої джерела - інформацію підхопили державні інформагенції ТАСС та "Інтерфакс".



Підтверджень від самої Соболь наразі немає.





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